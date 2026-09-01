Au Fun Foot d’Ajaccio, une parenthèse dorée pour les enfants touchés par le cancer

Les éclats de rire ont, pour quelques heures, remplacé les examens médicaux et les couloirs de l’hôpital. Ce mercredi après-midi, au Fun Foot d’Ajaccio, Baptiste, Andrea, Roch, Axel, Lewis, Coraline et Adem ont profité du trampoline, du laser game et des différentes activités proposées par l’établissement. Une parenthèse de légèreté organisée dans le cadre de Septembre en Or, mois international de sensibilisation aux cancers pédiatriques. Tous ces enfants ont traversé la maladie et sont aujourd’hui engagés sur le chemin de la rémission. Autour d’eux, leurs familles, les bénévoles du comité de Corse-du-Sud de la Ligue contre le cancer, mais aussi deux médecins venus de Marseille : le Dr Angélique Rome, pédiatre, et le Dr Xavier Muracciole, oncologue radiothérapeute à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.





De 14 heures à 17 heures, chacun a pu laisser de côté, autant que possible, les souvenirs des traitements. Sur les trampolines comme durant les parties de laser game, les enfants se sont rapidement pris au jeu. Une ambiance joyeuse, un goûter et le plaisir de se retrouver ont rythmé cette première édition ajaccienne. « Cette séance ludique permet d’abord de nous retrouver, mais aussi de remettre en lumière leur parcours et surtout leur courage », souligne le Dr Xavier Muracciole. Derrière la dimension festive, l’événement poursuivait en effet un double objectif : offrir un moment de détente aux enfants et à leurs proches, tout en rappelant la nécessité de poursuivre la mobilisation contre les cancers pédiatriques.





Dix ans de consultations avancées en Corse



Cette rencontre avait également une résonance particulière puisqu’elle marquait les dix ans des consultations avancées en oncologie pédiatrique organisées à Ajaccio. Mis en place par la Ligue contre le cancer avec les équipes médicales marseillaises, ce dispositif permet aux spécialistes de venir en Corse une fois par trimestre pour assurer une partie du suivi des jeunes patients. Une évolution importante pour les familles insulaires, longtemps contraintes de multiplier les voyages vers Marseille. Les enfants corses nécessitant une prise en charge spécialisée sont principalement orientés vers l’hôpital de la Timone pour établir le diagnostic et recevoir les traitements les plus lourds. Une fois cette phase passée, une partie de leur surveillance peut désormais être effectuée à Ajaccio.





« Nous avons conscience depuis longtemps que ces déplacements répétés représentent une épreuve pour les enfants et leurs familles, explique le Dr Muracciole. Nous avons donc décidé d’inverser le fonctionnement : lorsque nous pouvons suivre les enfants sur place, ce sont les médecins qui viennent en Corse. Cela leur évite au moins un ou deux déplacements par an. » Cette organisation repose sur une coopération entre le centre hospitalier d’Ajaccio, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la Ligue contre le cancer et l’Agence régionale de santé. Certains bilans nécessitant des équipements spécifiques doivent toujours être réalisés sur le continent, tout comme les traitements ou les prises en charge durant les phases aiguës de la maladie. Mais la réduction des déplacements constitue déjà un soulagement considérable.





Pour les familles, un voyage médical ne se limite jamais au seul trajet. Il implique une organisation complexe, des frais supplémentaires, une interruption de l’activité professionnelle des parents et, parfois, une séparation prolongée du reste de la famille. Laurence, maman d’Andrea, se souvient ainsi d’un départ en avion sanitaire et de plusieurs mois passés sur le continent pendant les soins. Aujourd’hui, le suivi après la maladie peut en partie être effectué en Corse. « Nous sommes venus pour participer et montrer que nous sommes toujours là », confie-t-elle. Soigné pendant la période du Covid, Andrea avait alors eu peu d’occasions de rencontrer les autres enfants et leurs parents. Cette après-midi lui a donc aussi permis de créer des liens et de retrouver les médecins qui l’avaient accompagné.



