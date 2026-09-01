Au Fun Foot d’Ajaccio, une parenthèse dorée pour les enfants touchés par le cancer

Les éclats de rire ont, pour quelques heures, remplacé les examens médicaux et les couloirs de l’hôpital. Ce mercredi après-midi, au Fun Foot d’Ajaccio, Baptiste, Andrea, Roch, Axel, Lewis, Coraline et Adem ont profité du trampoline, du laser game et des différentes activités proposées par l’établissement. Une parenthèse de légèreté organisée dans le cadre de Septembre en Or, mois international de sensibilisation aux cancers pédiatriques. Tous ces enfants ont traversé la maladie et sont aujourd’hui engagés sur le chemin de la rémission. Autour d’eux, leurs familles, les bénévoles du comité de Corse-du-Sud de la Ligue contre le cancer, mais aussi deux médecins venus de Marseille : le Dr Angélique Rome, pédiatre, et le Dr Xavier Muracciole, oncologue radiothérapeute à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
De 14 heures à 17 heures, chacun a pu laisser de côté, autant que possible, les souvenirs des traitements. Sur les trampolines comme durant les parties de laser game, les enfants se sont rapidement pris au jeu. Une ambiance joyeuse, un goûter et le plaisir de se retrouver ont rythmé cette première édition ajaccienne. « Cette séance ludique permet d’abord de nous retrouver, mais aussi de remettre en lumière leur parcours et surtout leur courage », souligne le Dr Xavier Muracciole. Derrière la dimension festive, l’événement poursuivait en effet un double objectif : offrir un moment de détente aux enfants et à leurs proches, tout en rappelant la nécessité de poursuivre la mobilisation contre les cancers pédiatriques.
Dix ans de consultations avancées en Corse
Cette rencontre avait également une résonance particulière puisqu’elle marquait les dix ans des consultations avancées en oncologie pédiatrique organisées à Ajaccio. Mis en place par la Ligue contre le cancer avec les équipes médicales marseillaises, ce dispositif permet aux spécialistes de venir en Corse une fois par trimestre pour assurer une partie du suivi des jeunes patients. Une évolution importante pour les familles insulaires, longtemps contraintes de multiplier les voyages vers Marseille. Les enfants corses nécessitant une prise en charge spécialisée sont principalement orientés vers l’hôpital de la Timone pour établir le diagnostic et recevoir les traitements les plus lourds. Une fois cette phase passée, une partie de leur surveillance peut désormais être effectuée à Ajaccio.
« Nous avons conscience depuis longtemps que ces déplacements répétés représentent une épreuve pour les enfants et leurs familles, explique le Dr Muracciole. Nous avons donc décidé d’inverser le fonctionnement : lorsque nous pouvons suivre les enfants sur place, ce sont les médecins qui viennent en Corse. Cela leur évite au moins un ou deux déplacements par an. » Cette organisation repose sur une coopération entre le centre hospitalier d’Ajaccio, l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, la Ligue contre le cancer et l’Agence régionale de santé. Certains bilans nécessitant des équipements spécifiques doivent toujours être réalisés sur le continent, tout comme les traitements ou les prises en charge durant les phases aiguës de la maladie. Mais la réduction des déplacements constitue déjà un soulagement considérable.
Pour les familles, un voyage médical ne se limite jamais au seul trajet. Il implique une organisation complexe, des frais supplémentaires, une interruption de l’activité professionnelle des parents et, parfois, une séparation prolongée du reste de la famille. Laurence, maman d’Andrea, se souvient ainsi d’un départ en avion sanitaire et de plusieurs mois passés sur le continent pendant les soins. Aujourd’hui, le suivi après la maladie peut en partie être effectué en Corse. « Nous sommes venus pour participer et montrer que nous sommes toujours là », confie-t-elle. Soigné pendant la période du Covid, Andrea avait alors eu peu d’occasions de rencontrer les autres enfants et leurs parents. Cette après-midi lui a donc aussi permis de créer des liens et de retrouver les médecins qui l’avaient accompagné.
Les cancers pédiatriques demeurent des maladies rares, mais leur prise en charge reste longue et éprouvante. Les traitements peuvent s’étendre sur plusieurs mois et nécessiter une coordination étroite entre les équipes hospitalières, les professionnels de santé locaux et les familles. À l’occasion de Septembre en Or, les organisateurs ont aussi voulu porter un message d’espoir. « Ce sont des pathologies graves, mais aujourd’hui, 80 % des enfants atteints d’un cancer guérissent », rappelle le Dr Xavier Muracciole. Un chiffre qui traduit les progrès accomplis, sans occulter les efforts encore nécessaires pour améliorer les traitements et limiter leurs effets secondaires.
Sauveur Merlinghi, président régional de la Ligue contre le cancer, insiste notamment sur la spécificité des cancers pédiatriques. « Les cancers de l’enfant sont différents de ceux de l’adulte. Leur prise en charge n’est pas la même et les traitements ne sont pas encore toujours suffisamment adaptés aux enfants », explique-t-il. Selon lui, la Ligue contre le cancer a consacré environ 10 millions d’euros, au niveau national, à la recherche sur les cancers pédiatriques au cours des dix dernières années. Des fonds sont notamment recueillis chaque année afin de soutenir des équipes labellisées et des projets susceptibles de faire progresser rapidement les connaissances et les traitements.
Mais ce mercredi, au Fun Foot, les enjeux médicaux se sont momentanément effacés derrière les sourires. Entre deux parties de laser game, Andrea, 9 ans, racontait avoir commencé à faire connaissance avec les autres participants. Une scène simple, mais porteuse de tout le sens de cette journée : permettre à ces enfants de se retrouver autrement qu’à travers la maladie. Fruit d’une collaboration entre la Ligue contre le cancer, les médecins marseillais et la direction du Fun Foot Ajaccio, cette première édition devrait ouvrir la voie à d’autres initiatives. Pour les organisateurs, l’ambition est désormais de prolonger cette dynamique et de faire de Septembre en Or un rendez-vous durable en Corse.
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