Sécheresse en Haute-Corse : la situation reste très tendue, les réserves chutent en Plaine orientale

Le constat dressé mercredi 9 septembre par le Comité de la ressource en eau de Haute-Corse confirme la persistance de la sécheresse dans le département. Malgré une légère accalmie ces derniers jours, les températures restent élevées : durant la première semaine de septembre, elles ont dépassé de 5 °C les normales. Selon la préfecture, Météo-France classe par ailleurs l’été 2026 comme le plus chaud jamais enregistré, devant notamment celui de 2003.

Le déficit pluviométrique reste important puisque la Haute-Corse n’a reçu cet été que 56 % de la pluviométrie moyenne. Les sols présentent des niveaux d’humidité correspondant à des événements qui ne surviennent statistiquement que tous les 10 à 25 ans. À cette sécheresse s’ajoute une consommation d’eau toujours élevée, qui accroît la pression sur les ressources.



Seulement 12 % de remplissage dans le sud de la Plaine orientale

La situation est particulièrement préoccupante en Balagne, dans le Cap Corse et surtout en Plaine orientale. Dans la partie sud de cette dernière, le taux de remplissage des stocks est désormais tombé à 12 %. Depuis le début de l’été, l’Office d’équipement hydraulique de la Corse a pourtant acheminé 1,4 million de mètres cubes d’eau depuis les ressources situées plus au nord. Le niveau atteint se rapproche désormais de celui de 2003, année de référence en matière de sécheresse extrême.

À l’échelle des ouvrages de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse, les réserves représentent 30 % de leur capacité maximale, soit 11 points de moins qu’à la même période en 2025.

La baisse concerne également les barrages. Celui de Calacuccia affiche un taux de remplissage de 55 %, contre 63 % lors du précédent relevé. Là encore, le niveau rejoint celui constaté à la même période en 2003. À Sampolo, le seuil stratégique a été atteint dès la semaine dernière et le barrage ne peut désormais plus contribuer à l’alimentation des réseaux.

Les nappes souterraines font également l’objet d’une surveillance renforcée. Celles de la Figarella et de Luri sont placées en vigilance, tandis que la nappe du Bevinco est en alerte.



La consommation augmente encore dans la région bastiaise

La consommation ne diminue pas suffisamment pour compenser la baisse des ressources. Sur les territoires de la Communauté d’agglomération de Bastia et de la Communauté de communes de Marana-Golo, elle est même supérieure de près de 5 % à celle enregistrée en 2025.

Pour l'heure, l’approvisionnement en eau potable reste globalement satisfaisant. La préfecture souligne toutefois un risque de tensions dans les prochaines semaines pour les sources qui ne peuvent pas être secourues par le réseau. La consommation d’eau brute destinée à l’irrigation agricole reste elle aussi élevée, malgré les mesures d’économie proposées par la Chambre d’agriculture de Corse et rendues obligatoires par arrêté préfectoral.



Les restrictions restent en vigueur

Dans ce contexte, la préfecture a décidé de maintenir l’ensemble des mesures de restriction actuellement en vigueur jusqu’au prochain Comité de la ressource en eau.

Les précipitations annoncées à partir de la nuit du 9 septembre, notamment sur le Cap Corse et la région bastiaise, pourraient améliorer ponctuellement la situation. Leur ampleur et leur intensité restent toutefois incertaines et leurs effets sur les ressources seront suivis dans les prochains jours.

La préfète de Haute-Corse appelle donc à poursuivre et renforcer les économies d’eau. Le prochain Comité de la ressource en eau doit se réunir jeudi 17 septembre à 14 heures.