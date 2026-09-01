83 ans après, Ajaccio transmet la mémoire de sa Libération aux jeunes générations

Au collège Arthur Giovoni, plusieurs élèves de quatrième de la classe défense ont participé à la cérémonie. Pour leur professeur d’histoire-géographie, Jean-François Giffon, cette journée permet de donner du sens à ce qu’ils voient autour d’eux. « L’idée, c’est aussi de faire sortir un petit peu la caricature » autour de la notion de défense, explique-t-il.



Celle-ci ne se résume pas à l’armée et peut aussi concerner « la défense de l’environnement, la défense de la mémoire, la défense du patrimoine ». Depuis cette année, le collège du Stiletto a rejoint ceux de Laetitia-Bonaparte et d’Arthur Giovoni, en ouvrant sa première classe de défense.



« Je savais vraiment pas » que les Américains étaient venus



L’enseignant avait préparé ses élèves dès lundi avec une séance consacrée au 9 septembre 1943. Une manière de relier l’histoire locale au programme scolaire. Une transmission d’autant plus importante que les derniers témoins disparaissent progressivement : « La flamme doit rester vivante », estime-t-il.



Après la cérémonie, les élèves ont été invités à poursuivre cette plongée dans l’histoire à l’hôtel de ville, dans la salle du conseil municipal, avec la projection du documentaire USS Corsica - La Corse et les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Un film d’une trentaine de minutes, adapté au jeune public, qui mêle quelques touches d’humour à une approche pédagogique et accessible de cette période historique.