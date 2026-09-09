Pour faire face à l’immobilisation de ses ATR, Air Corsica affrète plusieurs avions

Deux jours après avoir annoncé l’immobilisation temporaire de plusieurs ATR de sa flotte, Air Corsica précise le dispositif mis en place pour tenter de préserver au maximum son programme de vols. Dans un communiqué transmis à la presse ce mercredi, la compagnie aérienne rappelle faire en effet face à plusieurs événements techniques susceptibles d’être liés aux équipements alimentant les systèmes de conditionnement d’air de ses ATR, et avoir dû procéder par précaution à leur immobilisation le temps de mener des « contrôles techniques approfondis, mis en œuvre conformément aux exigences réglementaires et aux standards les plus élevés de la sécurité aérienne ». « La sécurité des passagers, des équipages et des opérations demeure la priorité absolue d’Air Corsica », appuie-t-elle.
Une situation qui contraint désormais Air Corsica à réorganiser une partie de son programme. Pour limiter les conséquences de ces immobilisations et continuer à assurer notamment ses obligations de service public, la compagnie annonce avoir « immédiatement engagé des moyens exceptionnels afin de limiter autant que possible les conséquences de ces indisponibilités techniques sur son programme de vols ».
Plusieurs appareils vont ainsi venir temporairement renforcer la flotte d'Air Corsica, grâce à des affrètements sécurisés auprès de compagnies partenaires, à savoir tout d’abord un Airbus A319 de la compagnie Amelia, qui est disponible depuis ce mercredi et ce jusqu’au 27 septembre. Il sera rejoint les 12 et 13 septembre par un Airbus A350 d’Air Caraïbes, avant qu’un ATR 72 de la compagnie Chalair ne soit également mobilisé du 14 au 30 septembre. « L’affrètement de l’Airbus A350 d’Air Caraïbes, appareil gros porteur, permettra notamment un redéploiement d’appareils Airbus A320 d’Air Corsica en substitution des ATR momentanément indisponibles », précise la compagnie aérienne.
Au-delà de ces trois affrètements, le dispositif devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. À ce jour, Air Corsica indique avoir déjà confirmé « plus d’une centaine de vols de substitution jusqu’à la fin du mois d’octobre » avec pour objectif de « préserver l’essentiel du programme de vols, de renforcer ponctuellement les capacités sur certaines lignes et de continuer à assurer les engagements de la compagnie au titre de la continuité territoriale et de ses obligations de service public ».
Si la mobilisation d’appareils appartenant à d’autres compagnies devrait permettre de limiter les perturbations pour les voyageurs dans les prochaines semaines, Air Corsica souligne toutefois que ce dispositif représente pour elle « un effort opérationnel, humain et financier considérable», assurant par ailleurs que l’ensemble de ses équipes reste mobilisé afin « d’identifier et de mettre en œuvre toutes les solutions permettant de réduire les perturbations, de préserver les capacités offertes vers et depuis la Corse et d’accompagner au mieux les passagers concernés ».
Air Corsica indique enfin qu’elle continuera à informer ses clients et les acteurs institutionnels et économiques de l’évolution de la situation, avec pour objectif de « retrouver dans les meilleurs délais un niveau d’exploitation normal ».
Une situation qui contraint désormais Air Corsica à réorganiser une partie de son programme. Pour limiter les conséquences de ces immobilisations et continuer à assurer notamment ses obligations de service public, la compagnie annonce avoir « immédiatement engagé des moyens exceptionnels afin de limiter autant que possible les conséquences de ces indisponibilités techniques sur son programme de vols ».
Plusieurs appareils vont ainsi venir temporairement renforcer la flotte d'Air Corsica, grâce à des affrètements sécurisés auprès de compagnies partenaires, à savoir tout d’abord un Airbus A319 de la compagnie Amelia, qui est disponible depuis ce mercredi et ce jusqu’au 27 septembre. Il sera rejoint les 12 et 13 septembre par un Airbus A350 d’Air Caraïbes, avant qu’un ATR 72 de la compagnie Chalair ne soit également mobilisé du 14 au 30 septembre. « L’affrètement de l’Airbus A350 d’Air Caraïbes, appareil gros porteur, permettra notamment un redéploiement d’appareils Airbus A320 d’Air Corsica en substitution des ATR momentanément indisponibles », précise la compagnie aérienne.
Au-delà de ces trois affrètements, le dispositif devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. À ce jour, Air Corsica indique avoir déjà confirmé « plus d’une centaine de vols de substitution jusqu’à la fin du mois d’octobre » avec pour objectif de « préserver l’essentiel du programme de vols, de renforcer ponctuellement les capacités sur certaines lignes et de continuer à assurer les engagements de la compagnie au titre de la continuité territoriale et de ses obligations de service public ».
Si la mobilisation d’appareils appartenant à d’autres compagnies devrait permettre de limiter les perturbations pour les voyageurs dans les prochaines semaines, Air Corsica souligne toutefois que ce dispositif représente pour elle « un effort opérationnel, humain et financier considérable», assurant par ailleurs que l’ensemble de ses équipes reste mobilisé afin « d’identifier et de mettre en œuvre toutes les solutions permettant de réduire les perturbations, de préserver les capacités offertes vers et depuis la Corse et d’accompagner au mieux les passagers concernés ».
Air Corsica indique enfin qu’elle continuera à informer ses clients et les acteurs institutionnels et économiques de l’évolution de la situation, avec pour objectif de « retrouver dans les meilleurs délais un niveau d’exploitation normal ».
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