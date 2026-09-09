Pour faire face à l’immobilisation de ses ATR, Air Corsica affrète plusieurs avions

La rédaction le Mercredi 9 Septembre 2026 à 14:55

Alors que plusieurs ATR de sa flotte restent immobilisés à titre préventif en raison d’événements techniques, Air Corsica met en place un dispositif exceptionnel pour limiter les perturbations. Un Airbus A319, un ATR 72 mais aussi un Airbus A350 d’Air Caraïbes vont notamment être affrétés dans les prochains jours. Au total, plus d’une centaine de vols de substitution sont déjà prévus jusqu’à la fin du mois d’octobre.