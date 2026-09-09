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La Corse placée en vigilance jaune orages ce mercredi après-midi


La rédaction le Mercredi 9 Septembre 2026 à 14:07

Les services de Météo-France ont placé l'ensemble de la Corse en vigilance jaune pour un risque d'orages ce mercredi. L'alerte concerne les deux départements et sera en vigueur de 15 heures à 19 heures.



La Corse placée en vigilance jaune orages ce mercredi après-midi
Météo France a placé la Corse en vigilance jaune pour le paramètre orages ce mercredi entre 15 heures et 19 heures.
 
En Corse-du-Sud, après un début de journée assez bien ensoleillé, le temps devient nuageux dans l’après-midi. Le soleil devrait toutefois revenir en fin de journée sur le Sartenais, l’Alta Rocca et la partie orientale du département. « Quelques gouttes sont possibles sur le relief », précise Météo France.
 
En Haute-Corse, Météo France indique que « des averses sont possibles sur la région bastiaise, sur la Castagniccia, ainsi que sur la montagne et l’ouest du département ». « En milieu d’après-midi, le temps devient sec, mais les nuages restent nombreux. Le risque d’averses, quoique rare, reste toutefois présent en Balagne, sur la région bastiaise ainsi que dans le Cortenais », annonce encore le prévisionniste. 




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