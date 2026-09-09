A màghjina - Lavasina, u 7 di settembre
À Lavasina, Notre-Dame-des-Grâces veille sur la mer Tyrrhénienne. Haut lieu de la dévotion mariale en Corse, le sanctuaire domine le village et sa plage, dans la lumière du soir, comme il accompagne depuis des siècles les prières et les pèlerinages des fidèles.
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