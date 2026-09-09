CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jean-Michel Culioli, responsable de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 09/09/2026 BA 126 Ventiseri- Solenzara : la relève s’installe, avant les adieux aux Puma 09/09/2026 Black Friday 2026 : la date à retenir et le calendrier des promotions 09/09/2026  Journées Européennes du Patrimoine à Bastia : photographie et patrimoine en péril, thèmes de l’édition 2026 09/09/2026

A màghjina - Lavasina, u 7 di settembre


le Mercredi 9 Septembre 2026 à 07:25

À Lavasina, Notre-Dame-des-Grâces veille sur la mer Tyrrhénienne. Haut lieu de la dévotion mariale en Corse, le sanctuaire domine le village et sa plage, dans la lumière du soir, comme il accompagne depuis des siècles les prières et les pèlerinages des fidèles.
Si, comme SARL Caruccia, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos