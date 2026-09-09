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Ventiseri : un adolescent de 16 ans blessé par balle à la tête


La rédaction le Mardi 8 Septembre 2026 à 09:26

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé par arme à feu, ce mardi 8 septembre à Ventiseri.



Ventiseri : un adolescent de 16 ans blessé par balle à la tête

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 4 h 20 pour prendre en charge le jeune homme, atteint à la tête. Dans un état grave, il a été évacué par l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité civile vers le centre hospitalier de Bastia.
À cette heure, aucun élément n'a été communiqué sur le contexte dans lequel le jeune homme a été blessé.
Plus d'infos à venir





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