Bastia - Un feu de détritus se propage à la façade d’un immeuble à Montesoro

Le feu a pris peu après minuit dans un amas de détritus composé notamment de palettes, de vieux canapés et d’autres déchets. Les flammes se sont ensuite propagées à la façade d’un immeuble de la résidence.



Plusieurs sapeurs-pompiers de Bastia ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie. Les occupants des appartements concernés ont été évacués et mis en sécurité pendant l’intervention.

Aucune personne n’a été blessée.

Trois personnes ont nécessité une solution de relogement en raison des conséquences de l’incendie : une personne a été prise en charge par les services municipaux et deux personnes ont rejoint leur famille par leurs propres moyens.



Le feu a été éteint un peu avant 2h30

