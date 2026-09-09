CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jean-Michel Culioli, responsable de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 09/09/2026 Capu Sagru : trois personnes secourues après une voie d’eau sur leur embarcation 08/09/2026 GFCA Volley : une nouvelle jeunesse pour repartir à l’assaut de la D2 08/09/2026 EN IMAGES - À Casamaccioli, des milliers de fidèles réunis pour célébrer a Santa di u Niolu 08/09/2026

Bastia - Un feu de détritus se propage à la façade d’un immeuble à Montesoro


La rédaction le Mardi 8 Septembre 2026 à 07:31

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à la résidence Logis de Montesoro, à Bastia. Aucun blessé n’est à déplorer



Bastia - Un feu de détritus se propage à la façade d’un immeuble à Montesoro

Le feu a pris peu après minuit dans un amas de détritus composé notamment de palettes, de vieux canapés et d’autres déchets. Les flammes se sont ensuite propagées à la façade d’un immeuble de la résidence.

Plusieurs sapeurs-pompiers de Bastia ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie. Les occupants des appartements concernés ont été évacués et mis en sécurité pendant l’intervention.
Aucune personne n’a été blessée.
Trois personnes ont nécessité une solution de relogement en raison des conséquences de l’incendie : une personne a été prise en charge par les services municipaux et deux personnes ont rejoint leur famille par leurs propres moyens.

Le feu a été éteint un peu avant 2h30





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos