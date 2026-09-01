À Ajaccio, la mobilisation reprend pour la « loi intégrale » contre les violences sexuelles

« Ça devrait être le sujet de tous »



Parmi les personnes présentes, Jessica Moro est venue en tant que maman. Pour elle, la reprise du mouvement était essentielle au moment où le texte arrive devant les parlementaires. « Le texte démarre son parcours parlementaire aujourd’hui. C’était important de montrer que, même si l’été est passé et que la rentrée est là, il y a toujours des personnes qui sont concernées par le sujet. Et ça devrait être le sujet de tous », estime-t-elle.



Elle se montre toutefois attentive à ce qui suivra le vote de la loi. « Il y a déjà des lois dans l’intérêt de l’enfant, pour protéger l’enfant, qui ne sont pas forcément appliquées », rappelle-t-elle. Même les dispositifs de prévention annoncés, comme les questionnaires anonymes dans les écoles, devront selon elle être accompagnés d’un véritable suivi : « Si, après, il n’y a pas de suivi, c’est pareil qu’aujourd’hui. Les enfants ont toujours parlé. Il faut que ça suive derrière. »



À Ajaccio, la mobilisation va désormais se poursuivre chaque lundi devant le palais de justice, jusqu’au 5 octobre. Ce jour-là, un grand rassemblement et une marche sont prévus dans la cité impériale, alors que la proposition de loi doit arriver dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale au début du mois. D’ici là, le collectif entend maintenir la pression sur les parlementaires et suivre de près les débats. « Tout va se jouer dans les semaines à venir, martèlent ses membres, les enfants doivent être une priorité. »

