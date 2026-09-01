« Dans dix ans, il sera trop tard » : Des maires corses veulent unir leurs forces pour enfin obtenir des avancées sur le statut de résident

Manon Perelli le Lundi 7 Septembre 2026 à 19:37

Quelques jours après le lancement d'une pétition pour réclamer la mise en place d'un statut de résident, plusieurs maires corses veulent désormais élargir la mobilisation. Alors que 34 communes ont déjà délibéré en ce sens, ils appellent élus et citoyens à se retrouver samedi à Corte pour constituer une association et tenter de faire avancer concrètement cette revendication, dont le principe avait déjà été adopté par l’Assemblée de Corse il y a plus d’une décennie.