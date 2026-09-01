À Lavasina, les flambeaux ont une nouvelle fois éclairé la veille de la Nativité

(Photos et vidéo Gérard Baldocchi)



Comme chaque 7 septembre, Lavasina a vécu lundi soir au rythme de l’un des principaux rendez-vous de la tradition mariale en Corse. À la veille de la Nativité de la Vierge Marie, les fidèles se sont retrouvés autour du sanctuaire Notre-Dame des Grâces, à Brando, pour participer à la traditionnelle procession aux flambeaux, suivie de la messe solennelle présidée cette année encore par le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio pour la Corse.

À la nuit tombée, les lumières des cierges et des flambeaux ont accompagné l'imposante procession autour du sanctuaire et jusqu’à la plage de Lavasina. Des fidèles venus du Cap Corse, de la région bastiaise mais aussi d’autres secteurs de l’île avaient rejoint le site pour cette veillée qui ouvre traditionnellement les célébrations du 8 septembre.

Prières, chants et recueillement ont accompagné la procession derrière la statue de la Vierge. Au terme de celle-ci, les fidèles ont rejoint le sanctuaire pour la messe solennelle célébrée par le cardinal François-Xavier Bustillo. Depuis son arrivée à la tête du diocèse, l’évêque de Corse, comme tous ses prédécesseurs, préside régulièrement ce rendez-vous du 7 septembre, profondément ancré dans la vie religieuse insulaire





Une histoire qui remonte au XVIIe siècle

Le pèlerinage de Lavasina trouve ses origines au XVIIe siècle. Selon l’histoire conservée par le sanctuaire, une religieuse, sœur Marie-Agnès, qui voyageait vers Gênes, avait trouvé refuge à Lavasina alors qu’une tempête sévissait au large du Cap Corse. Paralysée des jambes, elle aurait retrouvé l’usage de celles-ci après avoir demandé que lui soit appliquée l’huile de la lampe brûlant devant une représentation de la Vierge. La nouvelle de cette guérison avait alors entraîné l’arrivée des premiers pèlerins.

Face à cette fréquentation grandissante, un sanctuaire plus vaste avait été construit. Il avait été inauguré le 7 septembre 1677 et, dès le lendemain, la Nativité de la Vierge y avait été célébrée. Depuis, les 7 et 8 septembre sont restés les deux plus grandes journées du pèlerinage de Notre-Dame des Grâces de Lavasina. À la suite c'est toute la Corse qui vient ici en pèlerinage.





La célébration de lundi soir a ainsi ouvert une nouvelle fois les cérémonies de la Nativité. Elles se poursuivent ce mardi 8 septembre avec plusieurs offices prévus au sanctuaire : messes à 8 heures et 9 heures, messe solennelle à 10 h 30, puis vêpres et procession à 16 heures avant une dernière messe à 18 h 30.



Dans le même temps, dans le Niolu A Santa aura pris le relais comme dans les mille et une autres paroisses de l'île…