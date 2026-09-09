EN IMAGES - À Casamaccioli, des milliers de fidèles réunis pour célébrer a Santa di u Niolu

(Photos : Paule Santoni)
Chaque année, le 8 septembre, Casamaccioli devient le cœur battant du Niolu. Dès les premières heures de la matinée ce mardi, les fidèles ont été nombreux à prendre la route du petit village pour célébrer la Nativité de la Vierge Marie et honorer a Santa di u Niolu. Si certains viennent du Centre Corse, d’autres ont parcouru bien davantage de kilomètres pour prendre part à ce rendez-vous qui mêle foi, tradition et retrouvailles depuis des générations.
À quelques pas du champ de foire, où a Santa bat son plein depuis samedi, c’est autour de l’église Santa Maria que les regards se sont d’abord tournés. Après une première messe célébrée à 8 heures, la foule s’est densifiée au fil de la matinée pour assister à la grand-messe de 10h30, présidée par l’évêque de Corse, le cardinal François Bustillo. À ses côtés, prêtres, confrères et consœurs venus de plusieurs endroits de l’île ont pris part à la célébration, devant de nombreux fidèles, mais aussi des élus et des représentants de l’État. « Comme chaque année, la Corse se retrouve au centre de la Corse, pour vivre un moment d'amitié, de fraternité, de rencontre, de célébration », s’est réjoui le cardinal François Bustillo.
À quelques pas du champ de foire, où a Santa bat son plein depuis samedi, c’est autour de l’église Santa Maria que les regards se sont d’abord tournés. Après une première messe célébrée à 8 heures, la foule s’est densifiée au fil de la matinée pour assister à la grand-messe de 10h30, présidée par l’évêque de Corse, le cardinal François Bustillo. À ses côtés, prêtres, confrères et consœurs venus de plusieurs endroits de l’île ont pris part à la célébration, devant de nombreux fidèles, mais aussi des élus et des représentants de l’État. « Comme chaque année, la Corse se retrouve au centre de la Corse, pour vivre un moment d'amitié, de fraternité, de rencontre, de célébration », s’est réjoui le cardinal François Bustillo.
Car si la Santa di u Niolu est indissociable de l’histoire du Niolu, sa portée dépasse depuis longtemps les frontières de cette microrégion. Chaque 8 septembre, la célébration attire plusieurs milliers de personnes autour de cette Vierge particulièrement vénérée en Corse. Une dévotion que le cardinal relie aussi aux aspirations d’une société parfois malmenée. « La Vierge Marie protège la Corse, c'est elle qui apporte à la Corse la douceur et la force. Et on a besoin de retrouver dans notre société, dans notre vie, la dimension de la douceur, la dimension de l'unité, la dimension de la paix », insiste-t-il. « La Vierge Marie est une femme solide, elle a cette capacité de transmettre ce qui est bon et bien pour chaque croyant ».
À l’issue de la messe, la ferveur s’est encore faite plus palpable lorsque la statue de la Vierge a quitté l’église, portée en procession. Comme le veut la tradition, fidèles et confréries l’ont accompagnée jusqu’au champ de foire où s’est déroulée la célèbre granitula. Formant une longue procession en spirale qui s’enroule avant de se défaire, ce rituel constitue chaque année l’un des temps forts de la Santa di u Niolu.
Sur son passage, beaucoup ont cherché à s’approcher de la statue, à la toucher quelques secondes ou simplement à croiser son regard. Des gestes qui disent, pour le cardinal Bustillo, la relation particulière que de nombreux Corses continuent d’entretenir avec la Vierge Marie. « Quand on se déplace et quand on fait la procession, les gens sont heureux, ils regardent la Vierge Marie, ils vont toucher la Vierge Marie. Il y a ce contact, au sens propre du terme, où on veut avoir ce lien avec la Vierge Marie », relève-t-il. « Quand on voit la Vierge Marie, on pleure, on rend grâce, on demande, c'est-à-dire qu’on lui fait confiance. C'est l'humanité qui va vers la Vierge Marie pour demander la force de Dieu, la présence de Dieu ».
Près de deux siècles après l’instauration officielle de la foire de Casamaccioli, la Santa continue ainsi de réunir plusieurs dimensions d’un même rendez-vous. Autour de la foire, de ses artisans, producteurs et traditionnelles barache, demeure surtout cette journée du 8 septembre, durant laquelle Casamaccioli redevient, pour quelques heures, l’un des principaux lieux de pèlerinage de Corse. Et où, entre chants, prières et granitula, une tradition transmise de génération en génération continue de rassembler des milliers de personnes autour d’a Santa.
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