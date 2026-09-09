Investir dans l’immobilier parisien depuis la Corse : ce qu’il faut savoir en 2026

Un marché stabilisé, mais devenu très sélectif

Après trois années de correction, le prix au mètre carré parisien se situe autour de 9 700 euros et reste sous la barre symbolique des 10 000 euros. La moyenne dit toutefois peu de chose, puisque l’écart entre les arrondissements les plus cotés et l’est de la capitale dépasse largement les 5 000 euros.



Travailler avec une agence immobilière à Paris implantée sur le secteur visé permet précisément de raisonner à l’échelle de la rue plutôt que du quartier. Autre point à budgéter dès le départ, les frais d’acquisition ont augmenté : la part départementale des droits de mutation est passée à 5 % dans la capitale, une hausse temporaire prévue jusqu’en 2028 dont seuls les primo-accédants sont dispensés.



Les règles locatives à intégrer avant de signer

La rentabilité d’un investissement parisien dépend moins du prix d’achat que de ce que vous aurez le droit de faire du logement ensuite. C’est vrai partout, mais particulièrement dans les arrondissements populaires auprès des investisseurs, où acheter un appartement dans le 10e arrondissement suppose d’anticiper deux contraintes distinctes.



Un encadrement des loyers dont l’avenir se joue cet automne

Le loyer que vous demanderez ne peut pas dépasser le loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral, selon le secteur, le nombre de pièces, l’époque de construction et le caractère meublé ou non du bien. Un complément de loyer est possible, à condition que le logement présente des caractéristiques réellement exceptionnelles. L’arrêté actuellement en vigueur court jusqu’au 24 novembre 2026, date à laquelle s’achève l’expérimentation. Une prolongation de deux ans est envisagée par voie parlementaire à la rentrée, sans qu’elle soit acquise à ce jour.



Le diagnostic énergétique : filtre incontournable

Les logements classés G ne peuvent plus être loués depuis janvier 2025, les F suivront en 2028 et les E en 2034. Les passoires thermiques subissent d’ailleurs un gel de loyer et une décote à l’achat qui atteint fréquemment 10 à 20 %.



Depuis le 1er janvier 2026, le coefficient de conversion de l’électricité a été abaissé, ce qui a fait gagner une classe à de nombreux appartements chauffés à l’électricité, souvent de petites surfaces. Un diagnostic antérieur peut être actualisé gratuitement en ligne, sans nouvelle visite.



Gérer à distance, un coût à assumer

Depuis l’île, un aller-retour pour un état des lieux ou une fuite d’eau ne s’improvise pas. La gestion locative déléguée devient alors la norme plutôt qu’une option, avec des honoraires qui pèsent sur le rendement net. Comparez soigneusement les mandats, notamment la prise en charge des sinistres, du recouvrement et des assemblées de copropriété.



Fiscalité et financement en 2026

En meublé, l’amortissement reste déductible, mais il est désormais réintégré dans le calcul de la plus-value lors de la revente, y compris pour les périodes antérieures à la réforme. La location courte durée, elle, n’offre plus d’échappatoire : hors résidence principale, elle suppose une autorisation de changement d’usage avec compensation, et tout meublé touristique doit afficher un numéro d’enregistrement.



À l’inverse, la loi de finances pour 2026 a ouvert l’amortissement à la location nue, moyennant un engagement de neuf ans et des loyers plafonnés. Côté banque, les taux de crédit tournent autour de 3,3 à 3,45 % sur vingt ans, avec un risque de remontée à la rentrée.



Bref, le rendement immédiat n’est pas au rendez-vous. La cohérence du projet, oui, à condition de viser le long terme !

