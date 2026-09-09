Capu Sagru : trois personnes secourues après une voie d’eau sur leur embarcation

À 19h20, à la demande du CROSS Méditerranée, le GRIMA 2B a été engagé pour porter assistance aux trois occupants du bateau en difficulté.

Les trois personnes sont finalement parvenues à regagner le rivage. Elles ont ensuite été prises en charge par une embarcation appartenant à un club de plongée, avec l’aide de plusieurs témoins présents sur place.

Il n'y a eu aucun blessé.

