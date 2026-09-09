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Capu Sagru : trois personnes secourues après une voie d’eau sur leur embarcation


le Mardi 8 Septembre 2026 à 20:36

Une opération de secours a été déclenchée ce mardi soir au pied de Capu Sagru après une voie d’eau sur une embarcation avec trois personnes à bord. Aucun blessé n’est à déplorer.



Capu Sagru : trois personnes secourues après une voie d’eau sur leur embarcation
À 19h20, à la demande du CROSS Méditerranée, le GRIMA 2B a été engagé pour porter assistance aux trois occupants du bateau en difficulté.
Les trois personnes sont finalement parvenues à regagner le rivage. Elles ont ensuite été prises en charge par une embarcation appartenant à un club de plongée, avec l’aide de plusieurs témoins présents sur place.
Il n'y a eu aucun blessé.




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