Capu Sagru : trois personnes secourues après une voie d’eau sur leur embarcation

À 19h20, à la demande du CROSS Méditerranée, le GRIMA 2B a été engagé pour porter assistance aux trois occupants du bateau en difficulté.
Les trois personnes sont finalement parvenues à regagner le rivage. Elles ont ensuite été prises en charge par une embarcation appartenant à un club de plongée, avec l’aide de plusieurs témoins présents sur place.
Il n'y a eu aucun blessé.
Les trois personnes sont finalement parvenues à regagner le rivage. Elles ont ensuite été prises en charge par une embarcation appartenant à un club de plongée, avec l’aide de plusieurs témoins présents sur place.
Il n'y a eu aucun blessé.
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