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Sport et solidarité - Le défi de Gabriele Catta entre Sardaigne et Corse


GAP le Mardi 8 Septembre 2026 à 17:56

Le jeune nageur Sarde, spécialiste de l'ultra-endurance, s'est élancé le 9 août dernier du port de Marina Piccola à Cagliari pour boucler le tour de la Sardaigne et de la Corse, dessinant ainsi, idéalement, le symbole de l'infini sur l'eau.



Gabriele Catta a reçu la visite de l’adjointe aux sports de Porto-Vecchio, Véronique Filippi
Gabriele Catta a reçu la visite de l’adjointe aux sports de Porto-Vecchio, Véronique Filippi
La distance totale est d'environ 1.200 kilomètres, divisée en 50 étapes successives. Après avoir remonté la côte Est de la Sardaigne et franchi le détroit de Bonifacio, Gabriele Catta a longé la Côte Ouest de la Corse jusqu'au Cap Corse, point le plus septentrional du parcours, avant d'entamer la descente par la Côte Est pour regagner la Sardaigne entre le 9 et le 10 septembre. De passage ce mardi dans les eaux porto-vecchiaises, Gabriele Catta a reçu la visite de l’adjointe aux sports de Porto-Vecchio, Véronique Filippi venue à sa rencontre au niveau des Iles Cerbicale.


Travail d'équipe et force mentale
Ce défi extrême Gabriele Catta le relève avec sa partenaire Alessia Cocco, présente sur le bateau d'assistance pour gérer la logistique, les réseaux sociaux et les ravitaillements préparés par la nutritionniste Giovanna Ghiani. Nager en pleine mer pendant des heures nécessite outre un niveau physique au-dessus de la moyenne, une grande force mentale pour répéter, durant plus de trente jours, des heures et des heures quotidiennes de natation.
 
Un engagement concret en faveur de la solidarité
Cette aventure sportive soutient deux campagnes caritatives. La première est dédiée à Isola Rara, une association sarde qui accompagne et protège les personnes atteintes de maladies rares ou non diagnostiquées. La seconde collecte des fonds pour soutenir les bénévoles d'ADMISS (Amis des Missions), actifs dans le cadre du projet « Maji », qui fournit en eau potable, soins médicaux et nourriture, les enfants vivant dans des zones rurales de Tanzanie et du Kenya .
Après une pause réparatrice à Porto-Vecchio, Gabriele Catta reprendra la mer ce mercredi. Son arrivée en Sardaigne, et plus exactement au port de Santa Teresa di Gallura est prévue au plus tard jeudi.





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