Ventiseri - Adolescent de 16 ans grièvement blessé par balle : son pronostic vital engagé

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé par balle, dans la nuit de lundi à mardi 8 septembre, à Ventiseri. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 4 h 20 pour prendre en charge le jeune homme, atteint à la tête.
Dans un état grave, il a été évacué par l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité civile vers le centre hospitalier de Bastia. « À ce stade, le pronostic vital de la victime est engagé », précise Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.
Les circonstances du tir restent encore à établir précisément. Selon le procureur, « les premières constatations suggèrent un tir accidentel », mais ces premiers éléments doivent encore être confirmés par les investigations.
Une enquête a été ouverte des chefs de "tentative de meurtre" et de "détention prohibée d'une arme de poing". Elle a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia.
Les investigations devront notamment permettre de déterminer les circonstances exactes du tir.
Dans un état grave, il a été évacué par l'hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité civile vers le centre hospitalier de Bastia. « À ce stade, le pronostic vital de la victime est engagé », précise Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.
Les circonstances du tir restent encore à établir précisément. Selon le procureur, « les premières constatations suggèrent un tir accidentel », mais ces premiers éléments doivent encore être confirmés par les investigations.
Une enquête a été ouverte des chefs de "tentative de meurtre" et de "détention prohibée d'une arme de poing". Elle a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia.
Les investigations devront notamment permettre de déterminer les circonstances exactes du tir.
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