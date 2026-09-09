Associ in Festa : Ajaccio se met à l’heure de « Septembre, bouge ! »

Sport, culture, solidarité, loisirs, citoyenneté ou encore action sociale : le tissu associatif ajaccien fera sa rentrée, ce samedi, dans le cadre du théâtre de verdure du Casone. Pour la deuxième année consécutive, Associ in Festa prendra possession de ce site emblématique de la ville afin de permettre au public de rencontrer les clubs et associations qui animent Ajaccio tout au long de l’année. Plus de 80 structures participeront à cette 12e édition, organisée de 10 heures à 18 h 30. Elles proposeront des stands d’information, des animations et des démonstrations. Les visiteurs pourront découvrir les activités disponibles, procéder aux inscriptions de rentrée ou se renseigner sur les différentes possibilités d’engagement bénévole. « Associ in Festa est devenu un rendez-vous incontournable », souligne Stéphane Vannucci, adjoint aux sports de la Ville d’Ajaccio. « C’est une véritable vitrine de toutes les structures qui font vivre notre ville tout au long de l’année dans les domaines sportif, culturel, social, éducatif ou encore humanitaire. »
Durant dix-huit ans, la rentrée associative ajaccienne avait été rythmée par deux manifestations distinctes : la Fête du sport et le Village des associations. Depuis douze ans, la municipalité a choisi de réunir ces rendez-vous au sein d’une seule et même journée. Une manière de mettre en évidence les passerelles existant entre les différentes formes d’engagement. « Ce rassemblement reflète notre conviction selon laquelle le sport et la vie associative sont étroitement liés. Ils favorisent la rencontre, la solidarité, l’éducation et le vivre-ensemble », poursuit Stéphane Vannucci. Le choix du Casone doit également contribuer à rendre la manifestation plus agréable et accessible. « C’est un site qui permet d’accueillir et de présenter les associations dans de bonnes conditions. En ce début du mois de septembre, alors qu’il fait encore chaud, son cadre et ses espaces végétalisés sont particulièrement adaptés », estime l’adjoint aux sports.
Ajaccio, septième étape de « Septembre, bouge ! »
La principale nouveauté de cette édition sera la présence de l’opération nationale « Septembre, bouge ! ». Portée conjointement par les ministères chargés des Sports et de la Santé, cette tournée fera étape dans 18 villes françaises. Ajaccio en constituera la septième halte. Pensée sur le modèle du « Mois sans tabac », l’initiative entend installer durablement l’activité physique dans le quotidien des Français et en faire un véritable réflexe de santé. Elle s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, avec trois objectifs : renforcer la place de l’activité physique dans la prévention, encourager une pratique régulière et durable et prolonger dans les territoires l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. « L’héritage des Jeux doit se traduire concrètement par davantage de pratique sportive dans la vie quotidienne et pas seulement rester associé au souvenir de l’événement », insiste Stéphane Vannucci. « L’ambition est de faire du sport un véritable outil de prévention et de santé. »
Selon les chiffres communiqués dans le cadre de l’opération, le manque d’activité physique serait responsable, chaque année en France, de 38 000 décès et de 62 000 nouveaux cas de pathologies. Face à la progression de la sédentarité, les pouvoirs publics souhaitent ainsi rappeler l’importance de pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique par jour, pour la santé physique comme mentale.
Des bilans gratuits en quinze minutes
Un espace de sensibilisation sera aménagé au Casone aux couleurs de « Septembre, bouge ! ». Les deux Maisons Sport-Santé labellisées en Corse, le Comité régional Sports pour Tous et la clinique Valicelli y proposeront, durant toute la journée, des bilans de condition physique gratuits destinés aux enfants comme aux adultes. D’une durée de quinze minutes, ces évaluations permettront de tester plusieurs capacités essentielles : l’endurance, la souplesse, la force et la préhension chez les adultes, ainsi que l’explosivité chez les enfants. « Nous proposerons des tests simples afin d’évaluer les grandes composantes de la condition physique », explique Nissrine Denis, coordinatrice de la Maison Sport-Santé de Corse-du-Sud. « L’objectif est de donner aux participants une première indication et de leur permettre de savoir où ils se situent par rapport aux valeurs de référence. »
Ces bilans constitueront une première approche. Une évaluation complète nécessite habituellement près d’une heure. Les personnes intéressées pourront donc prendre rendez-vous afin de bénéficier, dans un second temps, d’un accompagnement plus approfondi et éventuellement d’une orientation vers une activité adaptée. La Maison Sport-Santé ne s’adresse d’ailleurs pas seulement aux personnes atteintes d’une maladie chronique, d’une affection de longue durée, d’un handicap ou de limitations physiques. Elle accueille aussi celles qui souhaitent reprendre une activité après une longue période d’inactivité ou qui ne savent pas vers quelle structure se tourner. « Il n’est pas nécessaire d’être déjà sportif ou de posséder un bon niveau », rappelle Nissrine Denis. « Lorsque l’on parle de sport-santé, cela ne concerne pas uniquement les personnes malades et cela ne signifie pas nécessairement pratiquer un sport en compétition. » Marcher, jardiner, faire le ménage ou accomplir certains déplacements à pied constituent déjà des formes d’activité physique. « Le message que nous voulons transmettre est simple : il faut bouger par tous les moyens. Le moindre mouvement effectué au cours de la journée compte pour notre santé. »
La journée débutera à 10 heures par les discours officiels. Les démonstrations associatives se succéderont ensuite de 11 heures à 18 heures sur le podium installé sous la statue du Casone. La clôture de la manifestation est prévue à 18 h 30. Parallèlement, le Tennis Club du Casone organisera une journée portes ouvertes de 10 heures à 17 heures.
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