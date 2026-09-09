Associ in Festa : Ajaccio se met à l’heure de « Septembre, bouge ! »

Sport, culture, solidarité, loisirs, citoyenneté ou encore action sociale : le tissu associatif ajaccien fera sa rentrée, ce samedi, dans le cadre du théâtre de verdure du Casone. Pour la deuxième année consécutive, Associ in Festa prendra possession de ce site emblématique de la ville afin de permettre au public de rencontrer les clubs et associations qui animent Ajaccio tout au long de l’année. Plus de 80 structures participeront à cette 12e édition, organisée de 10 heures à 18 h 30. Elles proposeront des stands d’information, des animations et des démonstrations. Les visiteurs pourront découvrir les activités disponibles, procéder aux inscriptions de rentrée ou se renseigner sur les différentes possibilités d’engagement bénévole. « Associ in Festa est devenu un rendez-vous incontournable », souligne Stéphane Vannucci, adjoint aux sports de la Ville d’Ajaccio. « C’est une véritable vitrine de toutes les structures qui font vivre notre ville tout au long de l’année dans les domaines sportif, culturel, social, éducatif ou encore humanitaire. »





Durant dix-huit ans, la rentrée associative ajaccienne avait été rythmée par deux manifestations distinctes : la Fête du sport et le Village des associations. Depuis douze ans, la municipalité a choisi de réunir ces rendez-vous au sein d’une seule et même journée. Une manière de mettre en évidence les passerelles existant entre les différentes formes d’engagement. « Ce rassemblement reflète notre conviction selon laquelle le sport et la vie associative sont étroitement liés. Ils favorisent la rencontre, la solidarité, l’éducation et le vivre-ensemble », poursuit Stéphane Vannucci. Le choix du Casone doit également contribuer à rendre la manifestation plus agréable et accessible. « C’est un site qui permet d’accueillir et de présenter les associations dans de bonnes conditions. En ce début du mois de septembre, alors qu’il fait encore chaud, son cadre et ses espaces végétalisés sont particulièrement adaptés », estime l’adjoint aux sports.





Ajaccio, septième étape de « Septembre, bouge ! »



La principale nouveauté de cette édition sera la présence de l’opération nationale « Septembre, bouge ! ». Portée conjointement par les ministères chargés des Sports et de la Santé, cette tournée fera étape dans 18 villes françaises. Ajaccio en constituera la septième halte. Pensée sur le modèle du « Mois sans tabac », l’initiative entend installer durablement l’activité physique dans le quotidien des Français et en faire un véritable réflexe de santé. Elle s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale sport-santé 2025-2030, avec trois objectifs : renforcer la place de l’activité physique dans la prévention, encourager une pratique régulière et durable et prolonger dans les territoires l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. « L’héritage des Jeux doit se traduire concrètement par davantage de pratique sportive dans la vie quotidienne et pas seulement rester associé au souvenir de l’événement », insiste Stéphane Vannucci. « L’ambition est de faire du sport un véritable outil de prévention et de santé. »





Selon les chiffres communiqués dans le cadre de l’opération, le manque d’activité physique serait responsable, chaque année en France, de 38 000 décès et de 62 000 nouveaux cas de pathologies. Face à la progression de la sédentarité, les pouvoirs publics souhaitent ainsi rappeler l’importance de pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique par jour, pour la santé physique comme mentale.

