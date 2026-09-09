GFCA Volley : une nouvelle jeunesse pour repartir à l’assaut de la D2

Un peu plus de cinq mois après la défaite enregistrée à Poitiers, synonyme de relégation, le GFCA Volley-Ball a tourné la page. Le club ajaccien, désormais engagé en D2, a officiellement lancé sa saison 2026-2027 ce lundi 7 septembre, à l’occasion de la présentation de son nouvel effectif à l’Hôtel Club Marina Viva, l’un de ses partenaires historiques. Quelques jours plus tôt, le 1er septembre, les Diables Rouges avaient déjà retrouvé le chemin des parquets. En raison de l’indisponibilité temporaire du Palatinu, cette reprise s’est effectuée au gymnase de Pietrosella. Elle faisait suite à une première phase de préparation physique individualisée, entamée à distance dès le 3 août. « Depuis le 1er septembre, nous avons enfin retrouvé le chemin des parquets. Nous travaillons sur la technique individuelle et, progressivement, nous intégrons ce que nous attendons des joueurs sur le plan collectif », explique l’entraîneur ajaccien Frédéric Ferrandez.





Un effectif profondément rajeuni



Après la relégation, le GFCA a fait le choix d’un profond renouvellement. Le six de départ a été entièrement remanié et de nombreux nouveaux visages ont rejoint le groupe, parmi lesquels Sebastian Roatta, de retour sous les couleurs gazières. L’effectif compte seize joueurs, dont six professionnels, deux aspirants professionnels et plusieurs jeunes de moins de 23 ans issus ou proches du centre de formation. Une politique assumée par le club, qui entend lancer un nouveau cycle sur deux à trois saisons. « Il y a tout un collectif à reconstruire. Nous repartons d’une feuille blanche et nous faisons le pari de la jeunesse », résume Frédéric Ferrandez, qui entame sa vingtième saison sur le banc gazier. Avec des moyens toujours maîtrisés, le GFCA a une nouvelle fois misé sur des joueurs encore peu connus, mais disposant d’un potentiel à développer. Le nouvel attaquant de pointe, Adriano, aura notamment la lourde responsabilité de succéder à Bala dans un secteur particulièrement important.





Pour accompagner cette jeune génération, le staff pourra compter sur plusieurs éléments expérimentés, à commencer par Florian Lacassie. Chaque professionnel aura également un rôle de parrain auprès des plus jeunes. Une manière de transmettre les exigences du haut niveau, mais aussi de renforcer l’identité familiale d’un club qui souhaite créer davantage de liens entre son équipe première, son centre de formation et l’ensemble de ses licenciés.





Trente-trois matchs avant le Final Four



Au-delà de la reconstruction de son effectif, le GFCA devra composer avec une formule de championnat particulièrement exigeante. La saison régulière sera disputée en trois phases : une phase aller, une phase retour, puis une troisième série de rencontres. Au total, les Ajacciens joueront 33 matchs, dont 17 à l’extérieur, avant un éventuel Final Four prévu le 10 mai. Un véritable marathon, auquel viendront s’ajouter la Coupe de France et les rencontres du centre de formation. Certains jeunes pourraient ainsi approcher la soixantaine de matchs cumulés au cours de la saison. « Nous ne savons pas encore précisément comment nous allons gérer les organismes. Beaucoup de joueurs du centre de formation auront également une trentaine de rencontres à disputer. Il faudra parvenir à être prêts pour le Final Four de D2, mais aussi pour celui du CFC », souligne l’entraîneur.





Avec une moyenne pouvant atteindre cinq journées par mois, sans véritable coupure hivernale, la gestion physique sera déterminante. Le staff devra faire tourner son effectif, préserver la fraîcheur du groupe et limiter les blessures. Une difficulté supplémentaire pour un club insulaire, confronté à des déplacements plus nombreux et à des coûts de transport importants.





Martigues et Nice pour monter en puissance



D’ici au premier match officiel, la préparation va progressivement s’intensifier. Le GFCA participera à deux tournois, à Martigues puis à Nice, avec la possibilité de se mesurer à des formations de Ligue A et de D2. Des rencontres amicales entre l’équipe professionnelle et le centre de formation sont également prévues. Le club organisera parallèlement plusieurs activités de cohésion à Ajaccio afin d’accélérer la construction du groupe. Un travail essentiel pour un effectif profondément renouvelé, qui doit encore créer ses automatismes et définir sa nouvelle identité de jeu. Sur le plan tactique, Frédéric Ferrandez entend conserver les principes qui ont fait la force du Gaz, tout en adaptant son projet aux qualités de ses nouveaux joueurs. La défense et l’attaque devraient ainsi évoluer au fil de la préparation et des premières journées.





Le top 4 comme premier objectif



Malgré la relégation, le GFCA ne compte pas jouer un rôle secondaire dans cette D2. Le club refuse toutefois de promettre une remontée immédiate et préfère inscrire son projet dans la durée. Le premier objectif sera de terminer parmi les quatre premiers afin de participer au Final Four. Le GFCA aimerait également obtenir l’organisation de cette phase finale à Ajaccio, si les résultats et les conditions le permettent. « L’objectif est d’atteindre le Final Four. Ensuite, nous verrons jusqu’où nous pourrons aller », avance prudemment Frédéric Ferrandez.





Avant de penser aux finales, les Gaziers devront construire une équipe capable d’être régulière durant six mois. Le staff attend notamment de ses jeunes joueurs qu’ils saisissent leur chance et affichent une combativité permanente. À domicile, le GFCA veut également retrouver ce qui a longtemps constitué l’une de ses principales forces : une salle difficile à conquérir. Le premier test officiel de ce nouveau cycle est fixé au 17 octobre, sur le terrain de Reims. D’ici là, Frédéric Ferrandez et son staff disposent de plusieurs semaines pour transformer cette nouvelle jeunesse en un véritable collectif.





Effectif :



Centraux : Sébastian Roatta, Célian Talon, Yoann Brion et Cyril Hannebique



Réceptionneurs/Attaquants : Florian Lacassie, Romain Capet, Mattis Donato, Nahuel Zulianello et Martos Antonio Neto Suares



Passeurs : Clément Diverchy, Florian Monségu et Arthur Morisse



Pointus : Joao Vitor Adriano et Moustapha Sambou



Libéros : Romain Devèze et Valentin Almarcha



Staff : Frédéric Ferrandez et Nikolaï Kartchkovsky

