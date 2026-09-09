U tempu in Corsica
Ciel voilé matin ,nuageux l'après-midi avec des orages sur le centre et des averses orageuses entre Cervioni et Bastia : le temps évoluent un peu mais les températures sont stationnaires. Elles dépassent nettement et partout les 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo