Lavasina : le sanctuaire emblématique du Cap Corse va faire peau neuve

(Photo Gérard Baldocchi)



L’annonce ne pouvait pas mieux tomber pour les fidèles de Corse. En ces temps de célébration de la Nativité de la Vierge Marie, l’annonce de cette rénovation sonne un peu comme un cadeau. François-Xavier Bustillo, évêque de Corse, a présenté, aux côtés de la municipalité, le projet. Et le maître-mot de ce projet : « réparer sans dénaturer », rassure le cardinal. Mais ces travaux de rénovation feront aussi partie de la longue évolution du sanctuaire, dont l’histoire a débuté au XVe siècle avec la légende d'une famille de marins commerçants d'un tableau et d'une dette retrouvée.



La rénovation ne visera pas non plus à figer le bâtiment, ni à le faire revenir à son origine. Depuis plusieurs siècles, le bâtiment a subi de nombreuses modifications. Des fenêtres ont été fermées, d’autres ouvertes. Si certaines parties ont complètement changé, d’autres ont été modifiées plus en profondeur.

Aujourd’hui, c’est une rénovation obligatoire, explique le cardinal. Avec le temps et les intempéries, le bâtiment a subi les affres du temps : « enduits, corniches, toiture, les menuiseries en aluminium seront remplacées par du bois, de la terrasse ». Objectif : « mieux protéger la façade de la pluie mais aussi en proposant des couleurs plus conformes à son histoire et à son environnement ». Les travaux devraient s’achever au printemps.



Cette rénovation est l’occasion pour l’Église de Corse de présenter sa politique pour la sauvegarde de son patrimoine : « conserver notre patrimoine plutôt que de s’en séparer », a insisté François-Xavier Bustillo. Avec l’ambition de « l’entretenir, le restaurer, lui donner un usage ».



Pour cela, l’Église compte évidemment sur les dons des fidèles, mais aussi sur le « lancement d’une campagne de legs pour permettre de le sauvegarder et de le transmettre ».



Le cardinal a aussi rappelé l’histoire du lieu : « Depuis plus de trois siècles, des générations de Corses viennent ici pour prier a Madona di Lavasina ». Lavasina, c’est surtout le « Lourdes » de la Corse, tant son importance est forte dans le Cap Corse et au-delà : « Ce sanctuaire appartient à la vie de l’Église, mais aussi à la mémoire des Corses. Des hommes et des femmes y ont prié, célébré. Quand nous parlons aujourd’hui de restaurer une façade, nous ne parlons pas seulement du bâtiment, mais nous prenons soin des lieux vivants. », a conclu le cardinal.

