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Un incendie parcourt trois hectares de végétation à Tavera


La rédaction le Mercredi 9 Septembre 2026 à 10:30

Un incendie s’est déclaré tôt ce mercredi matin sur la commune de Tavera, dans le secteur du col de Scalella. Trois hectares de végétation ont pour l’heure été parcourus par les flammes. 16 sapeurs-pompiers sont mobilisés afin de tenter de maîtriser le feu.



Un incendie parcourt trois hectares de végétation à Tavera

Les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud sont mobilisés depuis le début de la matinée ce mercredi matin sur un incendie de végétation qui s’est déclaré sur la commune de Tavera.

Le feu a débuté aux alentours de 5 heures au niveau de la piste du Verdanese, dans le secteur du col de Scalella. Selon les premières informations communiquées par le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), il évolue sur « une pente ascendante dans du petit maquis et forêt de résineux ».

À 7h50, environ trois hectares de végétation avaient déjà été parcourus par les flammes. 16 sapeurs-pompiers, constituant un groupe d’intervention feux de forêt (GIFF), sont actuellement engagés sur les lieux afin de tenter de maîtriser l’incendie.

Les opérations d’extinction se poursuivent. Le SIS 2A demande de ne pas encombrer les accès au secteur afin de permettre aux moyens de secours d’intervenir.





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