Zonza : la paillote Le Cabanon Bleu ravagée par un incendie

Un important incendie s’est déclaré aux alentours de 5h30 ce mercredi au sein de la paillote Le Cabanon Bleu, situé sur la plage de Saint-Cyprien, sur la commune de Zonza.
Selon les premières informations communiquées par le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), une structure d’environ 200 m² a été touchée par les flammes.
Rapidement dépêchés sur les lieux, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec cinq moyens afin de lutter contre l’incendie. Leur intervention a notamment permis d’éviter que les flammes ne se propagent à la végétation située aux alentours de l’établissement.
À 7h55, le SIS 2A indiquait que le feu était désormais maîtrisé. Les opérations des secours se poursuivaient toutefois sur place.
Les circonstances dans lesquelles cet incendie s’est déclaré restent pour l’heure à déterminer.
Plus d’infos à venir
Selon les premières informations communiquées par le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), une structure d’environ 200 m² a été touchée par les flammes.
Rapidement dépêchés sur les lieux, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec cinq moyens afin de lutter contre l’incendie. Leur intervention a notamment permis d’éviter que les flammes ne se propagent à la végétation située aux alentours de l’établissement.
À 7h55, le SIS 2A indiquait que le feu était désormais maîtrisé. Les opérations des secours se poursuivaient toutefois sur place.
Les circonstances dans lesquelles cet incendie s’est déclaré restent pour l’heure à déterminer.
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