CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jean-Michel Culioli, responsable de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 09/09/2026 BA 126 Ventiseri- Solenzara : la relève s’installe, avant les adieux aux Puma 09/09/2026 Black Friday 2026 : la date à retenir et le calendrier des promotions 09/09/2026  Journées Européennes du Patrimoine à Bastia : photographie et patrimoine en péril, thèmes de l’édition 2026 09/09/2026

Zonza : la paillote Le Cabanon Bleu ravagée par un incendie


La rédaction le Mercredi 9 Septembre 2026 à 10:42

Un incendie a lourdement touché la paillote Le Cabanon Bleu, située sur la plage de Saint-Cyprien, sur la commune de Zonza, tôt ce mercredi matin. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le feu est désormais maîtrisé.



(Photo J. C)
(Photo J. C)
Un important incendie s’est déclaré aux alentours de 5h30 ce mercredi au sein de la paillote Le Cabanon Bleu, situé sur la plage de Saint-Cyprien, sur la commune de Zonza.
 
Selon les premières informations communiquées par le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), une structure d’environ 200 m² a été touchée par les flammes.
 
Rapidement dépêchés sur les lieux, 15 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec cinq moyens afin de lutter contre l’incendie. Leur intervention a notamment permis d’éviter que les flammes ne se propagent à la végétation située aux alentours de l’établissement.
 
À 7h55, le SIS 2A indiquait que le feu était désormais maîtrisé. Les opérations des secours se poursuivaient toutefois sur place.
 
Les circonstances dans lesquelles cet incendie s’est déclaré restent pour l’heure à déterminer.
 
Plus d’infos à venir




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos