BA 126 Ventiseri- Solenzara : la relève s’installe, avant les adieux aux Puma

La générale Le Floch a présidé la cérémonie de passation de commandements de l'Escadron d'hélicoptères et du Centre militaire de contrôle.
Il est près de 11 heures, le commandant Jean-Baptiste vient de prendre officiellement la tête de l’escadron d’hélicoptères, quand un Puma est venu survoler la base en guise de célébration. Ce survol marque la fin d’une époque, a confirmé la générale Solène Le Floch, qui est venue présider la cérémonie : « Ils vont prendre leur retraite après près de 50 années de bons et loyaux services », a rappelé la haut-gradée, qui dirige depuis le 1er septembre la brigade aérienne d’assaut et de projection au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace.
Sur le parking avions du HM 4, c’est le commandant de la BA 126, le colonel Mickaël Fonck, qui a remis les deux nouveaux commandements. À 35 ans, Jean-Baptiste succède à Tommy à la tête de l’EH 1/44. Jusqu’ici commandant en second, il prend les commandes d’une unité spécialisée dans la recherche et le sauvetage, le secours en mer et les évacuations sanitaires.
Sur le parking avions du HM 4, c’est le commandant de la BA 126, le colonel Mickaël Fonck, qui a remis les deux nouveaux commandements. À 35 ans, Jean-Baptiste succède à Tommy à la tête de l’EH 1/44. Jusqu’ici commandant en second, il prend les commandes d’une unité spécialisée dans la recherche et le sauvetage, le secours en mer et les évacuations sanitaires.
Son mandat débutera donc avec une transition majeure : le Puma, qui sera remplacé par des EC 225 LP. Le premier de ces Eurocopter arrivera à Solenzara le 14 septembre et tous les Puma devront avoir quitté la base corse à l’été 2027. Les équipages sont déjà formés au nouvel appareil : « Il est bien plus performant, ce qui nous permettra d’aller plus loin dans nos missions », explique le commandant Jean-Baptiste. Sa capacité d’emport supérieure permettra également de transporter davantage de passagers ou de fret.
Cette prise de commandement avait aussi une dimension familiale. Le père de Jean-Baptiste, général trois étoiles de la gendarmerie, assistait à la cérémonie : « Dans la vie d’un père qui a embrassé le métier des armes et voit son fils faire la même chose, ce sont des moments qui comptent », s’est réjoui le papa.
Cette prise de commandement avait aussi une dimension familiale. Le père de Jean-Baptiste, général trois étoiles de la gendarmerie, assistait à la cérémonie : « Dans la vie d’un père qui a embrassé le métier des armes et voit son fils faire la même chose, ce sont des moments qui comptent », s’est réjoui le papa.
Le CMC a également un nouveau chef
À 39 ans, après 19 années dans l’armée de l’Air, Kevin succède à William à la tête du Centre militaire de contrôle 1C.126. Comme Jean-Baptiste, il était jusqu’ici commandant en second. Le CMC assure la coordination et la sécurité des mouvements aériens sur la base, eu égard aux conditions météo ou aux situations de péril animalier. Le commandant Kevin entend désormais « maintenir le haut niveau de capacité opérationnelle des contrôleurs sur la base aérienne ».
Son mandat, prévu pour trois ans, sera marqué par un chantier lourd : la réfection de la piste, dont les travaux doivent commencer début 2027 et se poursuivre jusqu’en 2028, voire 2029. Il faudra donc maintenir l’activité aérienne pendant cette période.
À 39 ans, après 19 années dans l’armée de l’Air, Kevin succède à William à la tête du Centre militaire de contrôle 1C.126. Comme Jean-Baptiste, il était jusqu’ici commandant en second. Le CMC assure la coordination et la sécurité des mouvements aériens sur la base, eu égard aux conditions météo ou aux situations de péril animalier. Le commandant Kevin entend désormais « maintenir le haut niveau de capacité opérationnelle des contrôleurs sur la base aérienne ».
Son mandat, prévu pour trois ans, sera marqué par un chantier lourd : la réfection de la piste, dont les travaux doivent commencer début 2027 et se poursuivre jusqu’en 2028, voire 2029. Il faudra donc maintenir l’activité aérienne pendant cette période.