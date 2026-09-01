BA 126 Ventiseri- Solenzara : la relève s’installe, avant les adieux aux Puma

Il est près de 11 heures, le commandant Jean-Baptiste vient de prendre officiellement la tête de l’escadron d’hélicoptères, quand un Puma est venu survoler la base en guise de célébration. Ce survol marque la fin d’une époque, a confirmé la générale Solène Le Floch, qui est venue présider la cérémonie : « Ils vont prendre leur retraite après près de 50 années de bons et loyaux services », a rappelé la haut-gradée, qui dirige depuis le 1er septembre la brigade aérienne d’assaut et de projection au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace.



Sur le parking avions du HM 4, c’est le commandant de la BA 126, le colonel Mickaël Fonck, qui a remis les deux nouveaux commandements. À 35 ans, Jean-Baptiste succède à Tommy à la tête de l’EH 1/44. Jusqu’ici commandant en second, il prend les commandes d’une unité spécialisée dans la recherche et le sauvetage, le secours en mer et les évacuations sanitaires.



