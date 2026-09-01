Journées Européennes du Patrimoine à Bastia : photographie et patrimoine en péril, thèmes de l’édition 2026

Philippe Jammes le Mercredi 9 Septembre 2026 à 15:09

Lors d’une conférence de presse dans les jardins du musée, le service du patrimoine de la ville a présenté la version bastiaise des JEP 2026. Une quarantaine d’animations gratuites sont prévues du 18 au 20 septembre dans toute la ville.