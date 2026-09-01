Journées Européennes du Patrimoine à Bastia : photographie et patrimoine en péril, thèmes de l’édition 2026

Durant ces trois jours (programme complet ici) le public partira à la (re)découverte de Bastia et de son histoire à travers visites guidées, conférences (en français et en corse), rencontres, expositions, patrimoine immergé, ateliers et jeux en famille, reconstitutions historiques, concerts…
De la Citadelle au Vieux-Port, de la place Saint-Nicolas à Cardu, le patrimoine bastiais se dévoilera sous toutes ses formes.
Deux grands fils conducteurs cette année : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Les JEP fêteront en effet cette année les 200 ans de la photographie et à cette occasion la ville de Bastia a fait appel aux clichés, une collecte de photographies, auprès de la population. Ces documents de la fin du XIXe siècle à nos jours seront regroupés dans une exposition intitulée « Memoria visuale di Bastia », visible à l’auditorium du musée samedi 19 et dimanche 20 de 10 à 19 heures. Outre cette exposition, une quarantaine d’autres animations sont au programme.
« Nous avons établi un programme étoffé, riche pour ces 3 jours en liaison avec des prestataires, des associations, des acteurs de terrain » souligne Pasquale Castellani, adjoint au maire, délégué à la langue corse, à la culture corses et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Ville de Bastia. « L’objectif sera de faire découvrir au public, à travers plusieurs parcours, des lieux, des bâtiments qui d’ordinaire sont fermés. Des rendez-vous pour tous les publics, de toutes les générations, en français et en corse ».
Pour Caroline Michel, responsable du service du patrimoine, « Afin de faire connaitre, découvrir notre patrimoine aux plus jeunes générations, nous avons mis en place des animations ludiques comme des démonstrations de combats médiévaux spectaculaires, en armures, une exposition d’armements et accessoires, une initiation sécurisée au Soft béhourd, une reconstitution historique du Cambiu di Bastia avec le comité des fêtes et de l’animation du patrimoine de Bastia, un jeu de piste, une chasse au trésor, des jeux en bois, un atelier de vannerie ou encore un atelier sensoriel et créatif pour les botanistes en herbe».
Grand architecte de ces journées, Jean-Toussaint Bartoli, du service du patrimoine, n’est pas avare en informations. « Pour mettre à l’honneur notre patrimoine nous avons diversifié les animations dans toute la ville sur les deux thématiques de cette année. Le public pourra non seulement découvrir des lieux, des bâtiments mais aussi des documents inédits sur la ville. Ainsi la bibliothèque patrimoniale présentera-t-elle un travail de restauration d’une des rares copies de l’ouvrage manuscrit de Giovanni della Grossa* par un artisan florentin. A l’honneur aussi une barque de pêche à voile latine, la Sainte Elisabeth, construite en 1911, classée au titre des monuments historiques, restaurée, entretenue depuis 25 ans par l’Ecole de croisière Voile Performance. De la musique bien sûr au programme de ces 3 jours, musique baroque, chants lyriques avec la troupe Accademia lirica, l’orchestre Corsica armonia et l’ensemble vocal Ars Musica ».
* Giovanni della Grossa est un écrivain, chroniqueur, né en 1388 dans le petit village de Grossa en Corse-du-Sud. Il écrit a écrit au XVe siècle le premier grand texte historique et littéraire en Corse. Ses chroniques, d'une absolue véracité pour l'histoire de son temps, sont les seules sources d'histoire interne du Moyen Âge en Corse utilisées jusqu'à nos jours.
De la Citadelle au Vieux-Port, de la place Saint-Nicolas à Cardu, le patrimoine bastiais se dévoilera sous toutes ses formes.
Deux grands fils conducteurs cette année : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». Les JEP fêteront en effet cette année les 200 ans de la photographie et à cette occasion la ville de Bastia a fait appel aux clichés, une collecte de photographies, auprès de la population. Ces documents de la fin du XIXe siècle à nos jours seront regroupés dans une exposition intitulée « Memoria visuale di Bastia », visible à l’auditorium du musée samedi 19 et dimanche 20 de 10 à 19 heures. Outre cette exposition, une quarantaine d’autres animations sont au programme.
« Nous avons établi un programme étoffé, riche pour ces 3 jours en liaison avec des prestataires, des associations, des acteurs de terrain » souligne Pasquale Castellani, adjoint au maire, délégué à la langue corse, à la culture corses et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Ville de Bastia. « L’objectif sera de faire découvrir au public, à travers plusieurs parcours, des lieux, des bâtiments qui d’ordinaire sont fermés. Des rendez-vous pour tous les publics, de toutes les générations, en français et en corse ».
Pour Caroline Michel, responsable du service du patrimoine, « Afin de faire connaitre, découvrir notre patrimoine aux plus jeunes générations, nous avons mis en place des animations ludiques comme des démonstrations de combats médiévaux spectaculaires, en armures, une exposition d’armements et accessoires, une initiation sécurisée au Soft béhourd, une reconstitution historique du Cambiu di Bastia avec le comité des fêtes et de l’animation du patrimoine de Bastia, un jeu de piste, une chasse au trésor, des jeux en bois, un atelier de vannerie ou encore un atelier sensoriel et créatif pour les botanistes en herbe».
Grand architecte de ces journées, Jean-Toussaint Bartoli, du service du patrimoine, n’est pas avare en informations. « Pour mettre à l’honneur notre patrimoine nous avons diversifié les animations dans toute la ville sur les deux thématiques de cette année. Le public pourra non seulement découvrir des lieux, des bâtiments mais aussi des documents inédits sur la ville. Ainsi la bibliothèque patrimoniale présentera-t-elle un travail de restauration d’une des rares copies de l’ouvrage manuscrit de Giovanni della Grossa* par un artisan florentin. A l’honneur aussi une barque de pêche à voile latine, la Sainte Elisabeth, construite en 1911, classée au titre des monuments historiques, restaurée, entretenue depuis 25 ans par l’Ecole de croisière Voile Performance. De la musique bien sûr au programme de ces 3 jours, musique baroque, chants lyriques avec la troupe Accademia lirica, l’orchestre Corsica armonia et l’ensemble vocal Ars Musica ».
* Giovanni della Grossa est un écrivain, chroniqueur, né en 1388 dans le petit village de Grossa en Corse-du-Sud. Il écrit a écrit au XVe siècle le premier grand texte historique et littéraire en Corse. Ses chroniques, d'une absolue véracité pour l'histoire de son temps, sont les seules sources d'histoire interne du Moyen Âge en Corse utilisées jusqu'à nos jours.
Pasquale Castellani, Caroline Michel et Jean-Toussaint Bartoli ont présenté l'édition bastiaise des JEP 2026.
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