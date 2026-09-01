Black Friday 2026 : la date à retenir et le calendrier des promotions

Quel jour aura lieu le Black Friday 2026 ?

Le Black Friday 2026 aura officiellement lieu le vendredi 27 novembre. Sa date change chaque année puisqu’elle dépend directement de Thanksgiving, célébré aux États-Unis le quatrième jeudi du mois de novembre. En 2026, Thanksgiving aura lieu le jeudi 26 novembre, ce qui place donc le Black Friday au lendemain.



Le Cyber Monday suivra quelques jours plus tard, le lundi 30 novembre. Ces dates permettent de situer les principaux temps forts de l’événement, même si le calendrier des promotions est en réalité un peu plus large.



À partir de quand les offres commencent-elles vraiment ?

Il n’existe pas de date unique à laquelle toutes les enseignes commencent leurs promotions. Beaucoup lancent désormais une « Black Week » au début de la semaine du Black Friday, soit potentiellement dès le lundi 23 novembre en 2026. D’autres proposent des offres anticipées plusieurs jours, voire quelques semaines auparavant.



Les opérations autour du Black Friday Apple , par exemple, peuvent commencer avant le vendredi officiel selon les enseignes et les plateformes. Si vous avez déjà un produit précis en tête, il peut être utile de surveiller son prix en amont plutôt que d’attendre systématiquement le 27 novembre.



Jusqu’à quand dure le Black Friday ?

Au sens strict, le Black Friday ne dure que 24 heures. Mais comme évoqué précédemment, les promotions peuvent commencer bien avant cette journée. Elles peuvent aussi continuer après le vendredi.



Une partie des offres reste ainsi disponible pendant le week-end, avant le Cyber Monday du 30 novembre. Certaines enseignes prolongent encore leurs opérations au-delà, tandis que d’autres arrêtent leurs réductions dès le vendredi soir.



Il n’existe donc pas de date de fin commune à toutes les promotions. Leur durée dépend du calendrier fixé par chaque enseigne, mais aussi parfois des stocks disponibles. Pour une offre précise, mieux vaut toujours vérifier la date de validité indiquée directement sur le site ou en magasin.



Où acheter un iPhone pendant le Black Friday ?

Pour trouver un iPhone pendant le Black Friday, vous pouvez vous tourner vers les sites et plateformes spécialisés dans la tech, qui proposent généralement plusieurs générations, capacités de stockage et niveaux de prix. Pour un modèle reconditionné, les marketplaces spécialisées dans la tech reconditionnée constituent également une option à regarder.



Ce Black Friday, Back Market propose des iPhone, mais aussi des smartphones Samsung Galaxy, des MacBook et des iPad reconditionnés par des professionnels selon des standards de qualité exigeants, avec 12 mois de garantie commerciale. Plusieurs générations d’iPhone sont disponibles, ce qui permet de choisir un modèle en fonction de son usage et de son budget sans nécessairement viser le plus récent.



D’où vient le Black Friday ?

L’expression « Black Friday » s’est popularisée aux États-Unis, notamment à Philadelphie dans les années 1950 et 1960. Le vendredi suivant Thanksgiving attirait alors beaucoup de monde dans les rues : de nombreux Américains profitaient du long week-end pour commencer leurs achats de Noël, tandis que le match de football Army-Navy organisé le lendemain faisait venir de nombreux visiteurs.



Face aux embouteillages, aux rues bondées et aux magasins très fréquentés, la police locale aurait commencé à employer l’expression « Black Friday » pour parler de cette journée particulièrement compliquée à gérer. Les commerçants ont ensuite progressivement profité de cette forte affluence en développant leurs promotions.



Plus tard, une autre explication s’est popularisée autour du nom « Black Friday ». Selon celle-ci, les fortes ventes auraient permis aux commerçants de passer de comptes « dans le rouge », synonymes de pertes, à des comptes « dans le noir », synonymes de bénéfices. Cette interprétation n’est pas considérée comme l’origine historique du terme, mais elle a contribué à renforcer son association avec le commerce et les promotions.

