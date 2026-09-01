Football - Christopher Ibayi réussit son entrée dans la Champions League d'Afrique

Arrivé voici quelques semaines au Maroc, en provenance du club helvète du FC Thoune, où il a intégré les rangs du Maghreb Association Sportive de Fès, club de première division champion en titre, l'ancien Ajaccien Christopher Ibayi a effectué son apparition officielle sur la pelouse Fassis dimanche lors du premier match de la saison comptant pour le premier tour qualificatif de la Ligue des Champions d'Afrique.





En cette occasion le MAS Fès recevait, dans le cadre du match aller, le champion du Burkina Faso à savoir le club du Rahimo FC. Une rencontre que les Marocains ont dominé de la tête et des épaules en s'imposant sur le score de 4 buts à 1.

Entré en seconde période, Christopher Ibayi a participé à la fête en inscrivant le quatrième et dernier but de son équipe à la 76'. Une belle entrée en matière pour le Bonifacien qui semble s'intégrer de la meilleure des manières à sa nouvelle équipe.

L'international Congolais, champion de Suisse avec le FC Thoune à l'issue de la saison écoulée, aura donc été un des rares joueurs à avoir disputé le tour préliminaire de la Champions League enEurope et la Champions League africaine à quelques semaines d'intervalle