Corsica Linea : un problème technique sur le "Capu Rossu" perturbe les liaisons maritimes avec Marseille

Cette fois, c’est le Capu Rossu qui est à l’arrêt. Le navire de Corsica Linea rencontre un problème technique affectant sa motorisation. « Le problème technique moteur du Capu Rossu est identifié et en cours de réparation », indique la compagnie.



Cette avarie a entraîné une importante réorganisation du programme de plusieurs traversées au départ ou à destination de Marseille. Corsica Linea a mis en place des solutions de remplacement et indique que celles-ci sont communiquées directement aux passagers concernés.



D'importantes perturbations



Alors que le programme publié par Corsica Linea prévoyait jusqu’ici un retour du Capu Rossu sur la liaison Ajaccio-Marseille ce jeudi 10 septembre à 18 heures, de nouvelles perturbations sont finalement annoncées pour les prochains jours par la compagnie maritime.



Dès ce jeudi, la traversée Marseille-Propriano prévue à bord du Paglia Orba est annulée. Elle est remplacée par une traversée Marseille-Ajaccio, assurée par le même navire, avec un départ de Marseille à 13 heures et une arrivée prévue à Ajaccio dans la nuit. Corsica Linea précise qu'aucune installation ne sera disponible sur cette traversée.



Vendredi 11 septembre, le Paglia Orba remplacera le Capu Rossu sur la liaison Ajaccio-Marseille initialement prévue ce jeudi soir, avec un départ à 2 heures et une arrivée à Marseille à 13 heures. La traversée Propriano-Marseille prévue ce même jour à bord du Paglia Orba est, elle, annulée.



Dans la soirée du vendredi 11 septembre, le Paglia Orba assurera également à la place du Capu Rossu la traversée Marseille-Ajaccio, avec un départ à 18h15 et une arrivée prévue samedi à 7 heures.



La desserte de Propriano sera de son côté assurée par le Vizzavona, qui quittera Marseille vendredi à 18h30 pour une arrivée samedi à 6h30. Son départ de Propriano vers Marseille sera ensuite avancé à 8h30 samedi, pour une arrivée à 19 heures.



Samedi 12 septembre, le Paglia Orba continuera de remplacer le Capu Rossu sur la liaison Ajaccio-Marseille, avec un départ à 18 heures et une arrivée dimanche à 8 heures.



Le Vizzavona remplacera quant à lui le Paglia Orba sur la traversée Marseille-Propriano, avec un départ samedi à 21 heures et une arrivée dimanche à 8h30.



Enfin, dimanche 13 septembre, le Vizzavona assurera également à la place du Paglia Orba la traversée Propriano-Marseille. Le départ est prévu à 18 heures, pour une arrivée à Marseille lundi 14 septembre à 18 heures.

