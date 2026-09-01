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Corsica Linea : un problème technique sur le "Capu Rossu" perturbe les liaisons maritimes avec Marseille


La rédaction le Jeudi 10 Septembre 2026 à 11:54

Après plusieurs jours de perturbations dans les liaisons aériennes entre la Corse et le continent en raison de l’immobilisation de plusieurs ATR d’Air Corsica, le maritime est à son tour touché. Un problème technique affectant le Capu Rossu, dernier navire entré dans la flotte de Corsica Linea, a conduit la compagnie à réorganiser plusieurs traversées entre Marseille et Ajaccio.



Corsica Linea : un problème technique sur le "Capu Rossu" perturbe les liaisons maritimes avec Marseille
Cette fois, c’est le Capu Rossu qui est à l’arrêt. Le navire de Corsica Linea rencontre un problème technique affectant sa motorisation. « Le problème technique moteur du Capu Rossu est identifié et en cours de réparation », indique la compagnie.

Cette avarie a entraîné une importante réorganisation du programme de plusieurs traversées au départ ou à destination de Marseille. Corsica Linea a mis en place des solutions de remplacement et indique que celles-ci sont communiquées directement aux passagers concernés.

D'importantes perturbations 

Alors que le programme publié par Corsica Linea prévoyait jusqu’ici un retour du Capu Rossu sur la liaison Ajaccio-Marseille ce jeudi 10 septembre à 18 heures, de nouvelles perturbations sont finalement annoncées pour les prochains jours par la compagnie maritime.
 
Dès ce jeudi, la traversée Marseille-Propriano prévue à bord du Paglia Orba est annulée. Elle est remplacée par une traversée Marseille-Ajaccio, assurée par le même navire, avec un départ de Marseille à 13 heures et une arrivée prévue à Ajaccio dans la nuit. Corsica Linea précise qu'aucune installation ne sera disponible sur cette traversée.
 
Vendredi 11 septembre, le Paglia Orba remplacera le Capu Rossu sur la liaison Ajaccio-Marseille initialement prévue ce jeudi soir, avec un départ à 2 heures et une arrivée à Marseille à 13 heures. La traversée Propriano-Marseille prévue ce même jour à bord du Paglia Orba est, elle, annulée. 
 
Dans la soirée du vendredi 11 septembre, le Paglia Orba assurera également à la place du Capu Rossu la traversée Marseille-Ajaccio, avec un départ à 18h15 et une arrivée prévue samedi à 7 heures.
 
La desserte de Propriano sera de son côté assurée par le Vizzavona, qui quittera Marseille vendredi à 18h30 pour une arrivée samedi à 6h30. Son départ de Propriano vers Marseille sera ensuite avancé à 8h30 samedi, pour une arrivée à 19 heures.
 
Samedi 12 septembre, le Paglia Orba continuera de remplacer le Capu Rossu sur la liaison Ajaccio-Marseille, avec un départ à 18 heures et une arrivée dimanche à 8 heures. 
 
Le Vizzavona remplacera quant à lui le Paglia Orba sur la traversée Marseille-Propriano, avec un départ samedi à 21 heures et une arrivée dimanche à 8h30.
 
Enfin, dimanche 13 septembre, le Vizzavona assurera également à la place du Paglia Orba la traversée Propriano-Marseille. Le départ est prévu à 18 heures, pour une arrivée à Marseille lundi 14 septembre à 18 heures.
 




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