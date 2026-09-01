Bastia - "Opra" accompagne les habitants des quartiers Sud dans leurs parcours de vie

Opra* est née en 2011 de la fusion de trois structures associatives implantées depuis plus de 30 ans dans les quartiers sud de Bastia. « Cette dynamique collective a permis de construire une association unique en son genre, au croisement de l’insertion sociale et professionnelle, de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire » souligne sa directrice Françoise Huguet. « Depuis sa création, Opra développe une approche globale, attentive aux parcours individuels et aux besoins du territoire, en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire et un réseau de partenaires locaux, régionaux et nationaux, sur un large réseau de partenaires institutionnels, associatifs et financiers. Ensemble, nous portons des projets concrets qui répondent aux besoins du territoire : inclusion, éducation, mobilité, lien social ».Ainsi Opra, bien implanté dans les quartiers sud de Bastia, accompagne ses habitants dans leurs parcours de vie. Qu’ils soient jeunes, adultes, seniors, parents, personnes en situation de précarité, en insertion sociale ou professionnelle, en recherche d’emploi, Opra leur propose une trentaine d’actions concrètes pour chaque besoin. « Nos actions sont organisées en plusieurs pôles complémentaires, permettant à chacun de trouver un accompagnement adapté à sa situation, à son rythme » précise Françoise Huguet.Pour OPRA, qui recense 649 adhérents et « emploie » 16 bénévoles, ce mercredi était placé sous le signe de la rentrée. « Une nouvelle année avec une ouverture aux partenaires, usagers pour découvrir de nouvelles activités proposées, pour venir s'inscrire et aussi pour faire émerger des projets, des partenariats comme ce fut le cas en 2026, donc objectif atteint » indique la directrice de la structure.Outre ses différents ateliers, espaces de formation, recyclerie & FabLab et sa boutique solidaire, Opra propose en ce mois de rentrée de nouvelles offres comme ces ateliers numériques le mercredi après-midi, pour apprendre à devenir autonome pour ses démarches administratives. « Cet atelier est très important car encore beaucoup de gens sont bloqués dans leur accès aux droits faute de savoir utiliser les outils numériques » souligne F. Duguet.Autre nouveauté, les offres linguistiques pour lutter contre l’illettrisme, en partenariat avec la Collectivité de Corse, avec une offre nommée 'première marche'. « Le but est de donner les compétences de base pour mieux vivre son quotidien comme par exemple donner les compétences de base nécessaire pour passer le code de la route. Le message à faire passer est que l'on peut apprendre à tout âge »OPRA annonce aussi une « navette culturelle » pour les seniors afin de leur permettre de se rendre aux spectacles le soir grâce à un chauffeur de bus bénévole. « La navette vient les prendre chez eux et on les ramène ».Citons encore un atelier théâtre ou la création d’un club des sciences pour les jeunes, en partenariat avec A casa di e scenze.*OPRA - 17 résidence Sainte Andrée - Route Royale – Bastia. Tel : 04 95 34 47 89