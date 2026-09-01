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A màghjina - Bastia, lume di notte


le Jeudi 10 Septembre 2026 à 07:25

Depuis les hauteurs de la Citadelle, Bastia s’étire dans la nuit. Le Vieux-Port dessine un écrin de lumière autour des mâts serrés, tandis que les façades de Terra Vechja et l’église Saint-Jean-Baptiste veillent sur les quais. Plus loin, un ferry illuminé glisse vers le large. Entre les reflets sur la mer et les lumières accrochées aux collines, la ville offre, à la nuit tombée, l’un de ses visages les plus saisissants.
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