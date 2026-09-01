Face à des ventes en chute libre, les buralistes corses réclament un gel de la fiscalité du tabac

Manon Perelli le Jeudi 10 Septembre 2026 à 19:00

Depuis lundi, les buralistes se mobilisent partout en France pour réclamer un gel de la fiscalité du tabac et la fin de son indexation sur l’inflation. Une revendication qui trouve un écho particulier en Corse où, quelques mois après l’alignement des prix avec le continent, les ventes continuent de chuter. Sur les huit premiers mois de l’année, les livraisons de tabac ont encore reculé de 10,8 % dans l’île, soit presque deux fois plus que sur le continent.