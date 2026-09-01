Cuba in Pinareddu

Ce 12 septembre 2026, Pinareddu se met à l’heure cubaine. Entre musique live, danses, rythmes latinos et belle ambiance inspirée de La Havane, Pinareddu change de latitude sans quitter la Corse et se parera d’un décor tropical le temps d’une soirée « Cuba in Pinareddu ».

Le village se transformera en scène cubaine à ciel ouvert pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de laconvivialité.

Dès 19h30, musiciens et danseurs donneront le tempo au cœur de Pinareddu. Les sets de danse se succéderont au rythme de musiques cubaineset latinas, avant de laisser place à une fête musicale prolongée jusqu’à 1h30.

Décorations végétales, guirlandes lumineuses, panneaux colorés et ambiance tropicale composeront un cadre immersif, pensé pour faire voyager le public au cœur de l’univers cubain.

Cuba in Pinareddu est un rendez-vous fédérateur pour le territoire. Commerçants, restaurateurs et acteurs locaux uniront leurs énergies pour faire vivre le village en proposant une soirée chaleureuse, populaire et ouverte à tous.



INFORMATIONS PRATIQUES

CUBA IN PINAREDDU

Samedi 12 septembre 2026, à partir de 19h30

Pinareddu – Commune de Zonza / Santa Lucia

Musique live – Danse – Rythmes cubains et latinos

Soirée musicale jusqu’à 1h00