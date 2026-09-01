Au large d'Ajaccio, sous les pierres, le mystère d’un navire venu du Nord

Même les pierres sont étudiées. Leur disposition permet de comprendre comment le chargement avait été organisé et certains blocs sont remontés afin d’en déterminer la nature et la provenance géologique. À la même époque, huit tours génoises étaient en construction autour du golfe d’Ajaccio et nécessitaient d’importants apports de matériaux. Le chargement pouvait-il être destiné à l’un de ces chantiers ? Les chercheurs n’excluent pas la piste, mais rien ne permet encore de l’affirmer.



Un bateau venu du Nord



Car le premier mystère est celui du navire lui-même. Sanguinaires C a été construit à clin, une technique caractéristique de l’Europe du Nord : les planches de la coque se chevauchent légèrement. « En Méditerranée, on a l’habitude de construire à franc-bord », rappelle Hervé Alfonsi, aussi président de la Commission Nationale d'Archéologie Subaquatique de la FFESSM.



Une architecture qui fait de Sanguinaires C une découverte particulièrement rare. Selon Éric Rieth, directeur de recherche émérite au CNRS, elle constitue actuellement la seule attestation archéologique en Méditerranée d’un navire scandinave construit à clin et daté de la seconde moitié du XVIe siècle. « C’est un document d’architecture exceptionnel », souligne le spécialiste.



Le navire mesurait environ 18 mètres de long, 12 mètres de large et 2,80 mètres de haut. Il est aujourd’hui légèrement couché sur bâbord, une partie de son chargement s’étant déversée sur ce flanc.

