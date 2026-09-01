A màghjina - Quandu Lumiu s’addurmenta
Depuis les hauteurs de Lumio, le regard porte loin sur la baie au moment où le jour s’efface. Le ciel conserve les dernières nuances orangées du couchant tandis que la mer et les reliefs plongent progressivement dans l’ombre. Au premier plan, le clocher du village se détache en silhouette, ponctué de quelques lumières : les premières de la nuit qui s’installe sur la Balagne.
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