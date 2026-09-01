CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Simon et Saveria Salge, artisans glacier 16/09/2026 Portivechju - Pourquoi des portiques le long des routes de la région ? 12/09/2026 Au large d'Ajaccio, sous les pierres, le mystère d’un navire venu du Nord 12/09/2026 Football - Coupe de France : des chocs et une fête pour les clubs du Grand Sud 12/09/2026

A màghjina - Quandu Lumiu s’addurmenta


le Samedi 12 Septembre 2026 à 07:20

Depuis les hauteurs de Lumio, le regard porte loin sur la baie au moment où le jour s’efface. Le ciel conserve les dernières nuances orangées du couchant tandis que la mer et les reliefs plongent progressivement dans l’ombre. Au premier plan, le clocher du village se détache en silhouette, ponctué de quelques lumières : les premières de la nuit qui s’installe sur la Balagne.
Si, comme Didier Pingusson, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos