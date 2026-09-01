U tempu in Corsica
Le temps s'annonce calme et ensoleillé sur l'ensemble de la région mais des nuages se développent l'après-midi et quelques averses ne sont pas à exclure sur le relief. Les températures maximales ne dépassent pas 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Sopr'à Niolu, bocc'à Canaghja 1820 m.. in fondu u Rutondu (Françoise Geronimi)