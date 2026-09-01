Clubs, associations et habitants réunis autour de la fête sport ce samedi à Pietrosella

Le complexe sportif Simon-Neri s’apprête à devenir, durant toute une après-midi, le point de rencontre des sportifs de la Rive-Sud. Ce samedi 12 septembre, la commune de Pietrosella y organisera la cinquième édition de sa Fête du sport, une manifestation gratuite et ouverte à tous destinée à faire découvrir la diversité des disciplines proposées sur le territoire. À partir de 14 heures, les associations et les clubs accueilleront le public au sein d’un village sportif. Initiations, démonstrations et défis permettront aux visiteurs de ne pas seulement observer, mais aussi d’essayer différentes activités. Des jeux gonflables, un photobooth et plusieurs buvettes compléteront le programme de cette journée pensée pour toutes les générations.





Depuis sa création, la manifestation a grandi parallèlement au développement des équipements et du tissu associatif de Pietrosella. Sa première édition avait été organisée à l’occasion de l’inauguration de la Halle des Sports. Un choix naturel pour la municipalité, alors que l’ouverture de nouvelles infrastructures avait favorisé l’installation de plusieurs associations.



« La réussite de ces associations, ainsi que l’élan donné par la commune à travers la mise à disposition gratuite des équipements sportifs, ont créé une véritable dynamique », souligne Marie Luccioni, élue en charge du sport. Une politique qui porte progressivement ses fruits puisque de nouvelles disciplines continuent d’apparaître. Après l’arrivée du baseball l’année dernière, une activité de danse fera ses débuts cette saison. L’association sera présente samedi avant de lancer ses premiers cours dès la semaine suivante.





Le sport comme vecteur d’inclusion



La commune entend également profiter de cette journée pour rappeler que la pratique sportive doit rester accessible au plus grand nombre. L’association A Casa Anto participera ainsi à la manifestation afin de sensibiliser le public à l’inclusion par le sport des personnes en situation de handicap. « Nous considérons que le sport doit être un vecteur de partage et d’inclusion. L’accès au sport des personnes en situation de handicap est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur », insiste Marie Luccioni. Une démarche que la municipalité affirme intégrer à la Fête du sport depuis sa création. Plusieurs temps forts viendront ponctuer l’après-midi. À 17 h 30, des joueurs de l’AC Ajaccio participeront à une séance de dédicaces sur le terrain du stade. Puis, à 18 h 30, la manifestation se poursuivra dans la Halle des Sports avec un match d’exhibition opposant l’équipe première du GFCA Volley à sa réserve.



Au-delà de cette journée festive, Pietrosella souhaite mettre en avant une politique sportive engagée depuis plusieurs années. La commune dispose aujourd’hui d’un ensemble conséquent d’infrastructures comprenant notamment une halle des sports, un terrain de football, un parcours de santé et un mur d’escalade extérieur agréé. Ces équipements accueillent tout au long de l’année associations, clubs, scolaires, pratiquants amateurs et manifestations sportives.



Cet engagement est notamment reconnu par le label « Ville Active & Sportive ». Une distinction qui permet à Pietrosella de valoriser ses actions, mais aussi d’intégrer un réseau national, d’observer les expériences menées dans d’autres territoires et d’identifier de nouvelles possibilités de développement ou de financement. Une façon, pour la commune, de faire du sport à la fois un outil de qualité de vie, de lien social et de vivre-ensemble.



