Caravelle Ajaccio-Nice : 58 ans après, les familles attendent toujours la vérité

« On veut enfin faire notre deuil »



Pour Sauveur Filippeddu, qui a perdu son frère Jean-Dominique et sa belle-sœur Martine dans la catastrophe, le temps n’a pas effacé la question. Il a même fini par lui donner un autre poids. « Ça fait 58 ans qu’on se bat », rappelle-t-il.



Au fil des années, les familles ont recueilli des témoignages, consulté des documents et cherché à comprendre les circonstances des dernières minutes du vol. Sauveur Filippeddu raconte notamment avoir été en contact avec un homme affirmant qu’un missile avait frappé la Caravelle. Un témoignage parmi d’autres, mais qui, pour les proches, vient nourrir une conviction ancienne. Le relevage doit désormais permettre de confronter cette hypothèse aux traces laissées sur l’appareil. « Quand on remontera tout ça, c’est oui ou non : un missile ou autre chose », dit-il. Alors, après toutes ces années, il ne parle plus seulement de vérité. Il parle de deuil : « On veut enfin faire notre deuil », souffle-t-il.



L’annonce du relevage n’a pourtant pas suscité uniquement du soulagement. Chez Pier-Emmanuelle Marcangeli, qui a perdu son frère dans la Caravelle, l’espoir se mêle à une forme d’appréhension. Elle poursuit aujourd’hui le souhait de ses parents : savoir. « En même temps, ça fait peur », reconnaît-elle. Ce qu’elle redoute, c’est qu’après 58 ans d’attente, les pièces remontées des profondeurs ne permettent toujours pas de répondre à la question : « Si on ne trouve rien, qu’est-ce qu’il va y avoir après ? », s’interroge-t-elle.



La perspective de cette opération reste malgré tout une avancée qu’elle accueille avec émotion. Lorsqu’elle a appris la nouvelle, sa première pensée est allée à la famille Paoli, qui porte ce combat depuis des décennies : « J’ai dit : bravo aux frères Paoli, qui sont une famille exemplaire, qui se sont battus jusqu’au bout », raconte-t-elle.

