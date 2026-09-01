Sénatoriales 2026 : trois candidatures déposées en Haute-Corse, quatre noms attendus en Corse-du-Sud

En Haute-Corse, trois candidats ont déposé leur candidature entre l’ouverture de la période de dépôt, lundi 7 septembre, et sa clôture ce vendredi à 18 heures.

Par ordre de dépôt, Paul Toussaint Parigi se présente avec Livia Volpei comme remplaçante. Nicolas Battini a pour remplaçante Audrey Mori, tandis que Jean-Hugues Robert se présente avec Laurence Vernerey.

Ces trois candidatures restent, à ce stade, soumises à leur enregistrement définitif par les services de l’État.



Quatre candidats attendus en Corse-du-Sud

La situation doit être officiellement arrêtée dans les prochaines heures en Corse-du-Sud. L’arrêté préfectoral fixant la liste officielle des candidats aux élections sénatoriales 2026 pour la Corse-du-Sud sera publié lundi dans la journée.

Sauf surprise lors de la validation définitive des candidatures, quatre candidats devraient être en lice : Jean-Jacques Panunzi, Christophe Versini, Jean Giuseppi et René Peres.

La publication de l’arrêté préfectoral permettra de confirmer cette liste ainsi que les noms des remplaçants de chacun des candidats.

Le scrutin sénatorial se déroulera dimanche 27 septembre 2026. Les grands électeurs des deux départements corses seront appelés à désigner leurs représentants au Sénat.