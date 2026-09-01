La caserne d'Ajaccio gravit 3430 marches en mémoire des pompiers morts le 11 septembre 2001

343 visages pour ne pas oublier



Avant le rendez-vous, il a en effet imprimé les photographies des 343 pompiers disparus. Au fil de leurs passages, les participants sont venus coller leurs portraits sur de grandes affiches, donnant peu à peu des visages aux hommes auxquels leurs efforts étaient dédiés.

« Le 11 septembre 2001, 2 977 civils ainsi que 343 pompiers sont malheureusement décédés. Ces derniers se sont levés ce matin-là sans savoir ce qui les attendait. C'est la réalité de notre métier. Ces 343 pompiers sont partis sur une intervention et y ont laissé leur vie », rappelle Pierre-Jean Banes. « Durant ce parcours, nous avons très fort pensé à eux, à ces pompiers qui ont donné leur vie et qui n'ont pas pu retrouver leurs familles ».



Un hommage qui dépasse pour le commandant Jean-François Tosi, chef du centre de secours principal d'Ajaccio, le seul souvenir des attentats de New York. « Ce challenge est un témoignage de solidarité à nos confrères américains décédés le 11 septembre 2001. Mais au-delà de cela, c'est aussi se raccrocher aux valeurs qui guident notre profession. Malheureusement, tous les ans, on a des pompiers qui décèdent dans l'exercice de leurs fonctions. La dimension du sacrifice qui a été vécu le 11 septembre rejaillit sur le monde entier. Mais je crois que c'est aussi le jour pour penser à tous les pompiers qui disparaissent chaque année pour sauver leurs concitoyens », souffle-t-il.



