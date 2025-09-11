La caserne d'Ajaccio relève un défi sportif en mémoire des 343 pompiers morts dans les attentats du 11 septembre 2001

« En Corse, il n’y avait jamais eu de challenge commémoratif relatif aux attaques des tours jumelles », explique Le Sergent Pierre-Jean Banes, sapeur-pompier professionnel organisateur de l’évènement. « Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de fort. J’en ai parlé avec mes officiers, et avec l’association sportive des sapeurs-pompiers nous avons voulu faire un défi inédit. Nous nous sommes renseignés sur ce qui se fait ailleurs dans le monde et nous avons imaginé faire un challenge où nous monterions 3430 étages en hommage aux 343 pompiers morts ce jour-là », raconte-t-il.



Afin de rendre le défi possible, la salle One Fitness d’Ajaccio, a mis à disposition ses quatre escaliers infinis. Et pour que la symbolique soit plus forte, le défi a commencé à 8h50 précises ce jeudi. « C’est l’heure à laquelle les pompiers sont arrivés au pied de la tour Nord du World Trade Center qui avait été touchée à 8h46. Après une grande sonnerie qui a retenti dans la salle de sport, nous avons fait nos premiers pas sur les escaliers », indique le sergent Banes.

