La caserne d'Ajaccio relève un défi sportif en mémoire des 343 pompiers morts dans les attentats du 11 septembre 2001


le Jeudi 11 Septembre 2025 à 14:03

24 ans après les attentats du World Trade Center, les sapeurs-pompiers de la caserne d'Ajaccio ont rendu hommage à leurs frères d'armes disparus dans l'effondrement des tours jumelles. Durant une grande partie de la journée, ils ont gravit 3430 étages afin de ne jamais oublier leur sacrifice



(Crédits photos : SIS2A)
Ne jamais oublier les 343 pompiers disparus lors des attentats du 11 septembre 2001. 24 après les attentats du World Trade Center, pour la première fois en Corse, les sapeurs-pompiers de la caserne d’Ajaccio ont réalisé une action symbolique ce jeudi pour rendre hommage à leurs frères d’armes du New York City Fire Department tragiquement disparus dans l’effondrement des tours jumelles.
 

 « En Corse, il n’y avait jamais eu de challenge commémoratif relatif aux attaques des tours jumelles », explique Le Sergent Pierre-Jean Banes, sapeur-pompier professionnel organisateur de l’évènement. « Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de fort. J’en ai parlé avec mes officiers, et avec l’association sportive des sapeurs-pompiers nous avons voulu faire un défi inédit. Nous nous sommes renseignés sur ce qui se fait ailleurs dans le monde et nous avons imaginé faire un challenge où nous monterions 3430 étages en hommage aux 343 pompiers morts ce jour-là », raconte-t-il. 

Afin de rendre le défi possible, la salle One Fitness d’Ajaccio, a mis à disposition ses quatre escaliers infinis. Et pour que la symbolique soit plus forte, le défi a commencé à 8h50 précises ce jeudi. « C’est l’heure à laquelle les pompiers sont arrivés au pied de la tour Nord du World Trade Center qui avait été touchée à 8h46. Après une grande sonnerie qui a retenti dans la salle de sport, nous avons fait nos premiers pas sur les escaliers », indique le sergent Banes. 
 

Durant une grande partie de la journée, une cinquantaine de pompiers de la caserne, tous en tenue complète et armés d’un appareil respiratoire, ont ensuite gravi à tour de rôle 40 étages - le plus haut étage que les pompiers new-yorkais ont pu atteindre ce jour là - , par tranches de 10 minutes. En dédiant leur effort et chaque goutte de sueur aux pompiers du NYCFD qui ont sacrifié leur vie ce jour-là. 

« Cela a touché vraiment beaucoup de pompiers », se réjouit le sergent Banes. Face à l’énorme engouement suscité par ce premier évènement, les sapeurs-pompiers ajacciens aspirent désormais à renouveler le défi dès l’année prochaine, en y associant cette fois toutes les casernes de Corse-du-Sud.
 





