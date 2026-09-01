Biguglia - Sport, culture et loisirs à découvrir lors d’une journée portes ouvertes



À quelques jours de la reprise des activités, Biguglia donne rendez-vous aux habitants samedi 12 septembre pour découvrir l’offre associative proposée sur la commune. De 14 heures à 18 heures, les associations sportives seront présentes au marché couvert, face à la mairie, tandis que les ateliers investiront notamment le patio du Spaziu culturale Carlu Rocchi. La médiathèque B620 participera également à cette journée.

L’objectif est de permettre aux enfants comme aux adultes de rencontrer les associations et les intervenants, de se renseigner sur les différentes disciplines et de découvrir les nouveautés proposées cette année.

Du judo au BMX, un aperçu des activités sportives

La Fête du sport permettra de présenter un large éventail de disciplines pratiquées à Biguglia. Les visiteurs pourront notamment obtenir des informations sur les sports de combat, avec le judo, le karaté ou la boxe, mais aussi sur le tir à l’arc, le football, le tennis, la danse, le BMX, le vélo ou encore les boules.

La partie culturelle sera elle aussi largement représentée. Plusieurs ateliers consacrés à la pratique instrumentale seront présentés : batterie, guitare, piano, saxophone, accordéon et violon.

Le théâtre figurera également au programme avec des activités autour de l’improvisation, du café-théâtre et des différentes techniques de jeu. Côté chant, les propositions concernent notamment la technique vocale ainsi que le répertoire corse, sacré et profane.

Langue corse, sophrologie et activités pour les seniors

D’autres pratiques seront à découvrir au Spaziu Carlu Rocchi et à la médiathèque, parmi lesquelles un atelier de langue corse, de la broderie japonaise ou encore de la sophrologie.

Le CCAS présentera pour sa part ses ateliers gratuits destinés aux seniors. Une ludothèque et des activités « Baby ludo » complètent l’offre à destination des familles.

La journée sera aussi l’occasion de pousser les portes de la médiathèque B620 et de découvrir ses collections, avec un fonds annoncé de plus de 13 000 ouvrages et une importante collection de bandes dessinées.

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Fête du sport et journée portes ouvertes : samedi 12 septembre, de 14h à 18h, au marché couvert, au Spaziu culturale Carlu Rocchi et à la médiathèque B620, à Biguglia