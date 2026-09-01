SC Bastia : et de trois à Bourg-en-Bresse ?

(Photo Gérard Baldocchi)

Comme le Sporting Club de Bastia a, semble-t-il, beaucoup plus pris goût à la victoire à l’extérieur qu’à la maison, les joueurs bastiais sont donc invités à enchaîner une troisième victoire en dehors de leur stade de Furiani, ce samedi à 14h45, à l’occasion de cette 6e journée de Ligue 3. Après Aubagne puis Caen, Bourg-en-Bresse sera un candidat idéal pour des Turchini à la poursuite de cette bonne série en déplacement. Les Auvergnats ne comptent qu’une seule victoire, à l’occasion de la première journée, et ont depuis enchaîné les déconvenues.



Pourtant, les Bastiais devront outrepasser la défaite 3 à 0 à domicile de ce samedi face à Amiens. Et la défaite est restée en travers de la gorge, a confirmé Laurent Peyrelade, le coach bastiais : « Ils ont mis deux jours à digérer. L’entraînement de lundi matin n’était pas dans un climat sain », mais le technicien s’est voulu rassurant : « Le reste de la semaine était plus positif ». Il est également revenu sur l’état d’esprit de Noah Zilliox après son but contre son camp : « C’est pas parce que tu es mauvais un match que tu es mauvais sur toute une saison. »



En deux mots, passons à autre chose et concentrons-nous sur le match de ce samedi : « Je vais attendre de voir le scénario qui va se passer. Faire notre plan de jeu et le dérouler comme on l’imagine et comme on aimerait qu’il se passe. On est tout à fait capable de prendre le jeu. » Le coach bastiais n’en dira pas plus, mais demande à ses joueurs de trouver plus de performance dans les équilibres, tout en attendant également plus de certains joueurs.



En conférence de presse d’avant-match, Laurent Peyrelade a rappelé à plusieurs reprises le besoin de « rester concentré ». On a vu que les Bastiais payent très cher les fautes d’inattention : but dès la 45e seconde face à Amiens ou encore sur les coups de pied arrêtés.

Sur la critique d’une équipe qui manque de personnalité, le coach bastiais déroule : « Continuer à travailler et avoir un vécu collectif. C’est ce qui permet d’être plus performant sur le terrain. » Face à celles dirigées contre lui par certains supporters sur ses choix tactiques aussi : « Si on change tout du jour au lendemain, nos discours et nos principes ne sont plus crédibles. Ça ne m’empêchera pas de changer dans le cours de la saison. On ne peut pas changer notre manière de fonctionner car on a perdu 3 à 0 à la maison. Après Caen, on ne m’a pas demandé de changer. Il faut de la stabilité pour permettre aux joueurs de s’épanouir et d’avoir un cadre pour fonctionner. »



À l’occasion de la conférence de presse, il est aussi revenu sur les rumeurs de transfert d’Alexandre Zaouai : « On ne m’a pas prévenu pour l’instant », a déclaré Laurent Peyrelade. Il en a également profité pour plaider pour sa paroisse en indiquant « être un peu juste en nombre » de joueurs, surtout quand une grande partie de son attaque est à l’infirmerie. Mais il a rappelé la ligne du club, liée aux contraintes budgétaires : « Il ne faut pas prendre pour prendre, mais trouver les profils qui nous correspondent. »

