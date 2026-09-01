À l’hôpital d’Ajaccio, un nouvel espace pour accompagner les femmes face au cancer

Un canapé, une décoration chaleureuse et une atmosphère qui tranche avec celle d’un cabinet médical. À l’hôpital d’Ajaccio, le nouvel espace d’accueil et d’écoute de l’Institut du sein ajaccien veut offrir aux femmes touchées par un cancer un endroit où elles peuvent prendre le temps de parler. « Ce qu’on voulait, c’était avoir un espace qui ne soit pas un espace médical, un bureau qui est souvent associé plutôt aux mauvaises nouvelles », explique le Dr Émilie Demarquet, cheffe du service de gynécologie de l’hôpital d’Ajaccio et membre de l’Institut du sein ajaccien.
Les patientes peuvent y être accueillies avant ou après une consultation, notamment pour leur suivi, des conseils ou des questions liées aux cicatrices et aux prothèses. Mais l’objectif est surtout de leur permettre d’échanger dans un cadre plus convivial : « Le but était d’avoir un espace hors des soins, où les patientes puissent venir partager un moment, boire un café, vraiment en dehors du parcours médical », poursuit la médecin.
Créé en novembre 2025, l’Institut du sein ajaccien accompagne aujourd’hui plus d’une centaine de femmes. Deux infirmières coordinatrices sont présentes toute la semaine pour les accueillir, les écouter et les orienter, en fonction de leurs besoins, vers un médecin, une psychologue, une diététicienne ou encore une sophrologue.
Les patientes peuvent y être accueillies avant ou après une consultation, notamment pour leur suivi, des conseils ou des questions liées aux cicatrices et aux prothèses. Mais l’objectif est surtout de leur permettre d’échanger dans un cadre plus convivial : « Le but était d’avoir un espace hors des soins, où les patientes puissent venir partager un moment, boire un café, vraiment en dehors du parcours médical », poursuit la médecin.
Créé en novembre 2025, l’Institut du sein ajaccien accompagne aujourd’hui plus d’une centaine de femmes. Deux infirmières coordinatrices sont présentes toute la semaine pour les accueillir, les écouter et les orienter, en fonction de leurs besoins, vers un médecin, une psychologue, une diététicienne ou encore une sophrologue.
Un accompagnement qui répond à une demande exprimée par certaines patientes. « Une fois que les soins vraiment médicaux purs sont finis, on se retrouve un peu livrés à nous-mêmes », rapporte Émilie Demarquet. L’Institut entend ainsi proposer un suivi « moins médical, mais plus dans l’écoute et les soins de support ».
Un projet porté par La Marie Do
Pour aménager cet espace, les équipes de l’Institut se sont tournées vers l’association La Marie Do, avec laquelle l’hôpital entretient des liens étroits. « C’est difficile de récolter les fonds, donc on tient toujours à ce qu’ils soient bien utilisés », explique Catherine Riera, présidente de l’association. Pour elle, il était donc essentiel que le projet réponde à un besoin identifié par les soignants et les patientes.
Un projet porté par La Marie Do
Pour aménager cet espace, les équipes de l’Institut se sont tournées vers l’association La Marie Do, avec laquelle l’hôpital entretient des liens étroits. « C’est difficile de récolter les fonds, donc on tient toujours à ce qu’ils soient bien utilisés », explique Catherine Riera, présidente de l’association. Pour elle, il était donc essentiel que le projet réponde à un besoin identifié par les soignants et les patientes.
Le cahier des charges a été élaboré avec les équipes avant que le CAUE ne soit sollicité pour accompagner l’aménagement. L’architecte Marina Santoni a notamment imaginé le projet, ensuite réalisé avec différents corps de métier. Au total, 21 400 euros ont été intégralement financés par La Marie Do. Déjà utilisé depuis plusieurs semaines, l’espace semble avoir trouvé sa place auprès des patientes. « Les retours sont très positifs et les patientes sont très heureuses et viennent volontiers discuter », se réjouit Catherine Riera.
Pour Laurent Germani, directeur par intérim de l’hôpital d’Ajaccio, ce nouvel espace contribue à rendre leur parcours plus supportable. « Il permet d’accueillir les patientes atteintes de cancer dans des conditions plus agréables qui les soulagent dans les périodes difficiles qu’elles traversent », souligne-t-il. Un lieu pensé pour faire une place à ce qui ne se soigne pas uniquement avec des traitements : la parole, les inquiétudes et le besoin d’être accompagnée.
Pour Laurent Germani, directeur par intérim de l’hôpital d’Ajaccio, ce nouvel espace contribue à rendre leur parcours plus supportable. « Il permet d’accueillir les patientes atteintes de cancer dans des conditions plus agréables qui les soulagent dans les périodes difficiles qu’elles traversent », souligne-t-il. Un lieu pensé pour faire une place à ce qui ne se soigne pas uniquement avec des traitements : la parole, les inquiétudes et le besoin d’être accompagnée.
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