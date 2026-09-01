À l’hôpital d’Ajaccio, un nouvel espace pour accompagner les femmes face au cancer

Le cahier des charges a été élaboré avec les équipes avant que le CAUE ne soit sollicité pour accompagner l’aménagement. L’architecte Marina Santoni a notamment imaginé le projet, ensuite réalisé avec différents corps de métier. Au total, 21 400 euros ont été intégralement financés par La Marie Do. Déjà utilisé depuis plusieurs semaines, l’espace semble avoir trouvé sa place auprès des patientes. « Les retours sont très positifs et les patientes sont très heureuses et viennent volontiers discuter », se réjouit Catherine Riera.



Pour Laurent Germani, directeur par intérim de l’hôpital d’Ajaccio, ce nouvel espace contribue à rendre leur parcours plus supportable. « Il permet d’accueillir les patientes atteintes de cancer dans des conditions plus agréables qui les soulagent dans les périodes difficiles qu’elles traversent », souligne-t-il. Un lieu pensé pour faire une place à ce qui ne se soigne pas uniquement avec des traitements : la parole, les inquiétudes et le besoin d’être accompagnée.