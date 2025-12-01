Ajaccio : un Institut du Sein ouvre à l'hôpital de la Miséricorde pour mieux accompagner les patientes atteintes de cancers

Commence alors un long travail pour mettre sur pied la structure, établir la partie technique, constituer le bureau et recruter les coordinatrices de parcours, le tout grâce au financement de l’ARS et du centre hospitalier d’Ajaccio, avec le soutien de plusieurs laboratoires.

« Au final, nous avons créé un lieu et un numéro de téléphone uniques, auxquels les patientes pourront se référer tout au long de leurs parcours et après leurs traitements. Les coordonnatrices de parcours seront toujours présentes pour répondre à leurs attentes et les accompagner », précise la présidente de l’ISA. Ces deux infirmières, formées spécifiquement, seront joignables du lundi au vendredi par mail et sur un numéro de téléphone portable. « Nous avons tenu à ce que ce soit un portable, pour pouvoir laisser une messagerie claire sur les horaires, rappeler les patientes et éviter toute rupture », précise le Dr Vrécourt.





Un accompagnement complet, humain et coordonné



Les coordinatrices, Lisa Pantalacci et Sandra Derudas, deviendront le véritable pivot de la prise en charge. « Leur rôle, c’est d’organiser la filière dès la suspicion de cancer. Si une patiente a une mammographie anormale, son médecin ou son gynécologue pourra directement appeler l’Institut. Les coordinatrices déclencheront alors le parcours : mammographie, biopsie, puis rendez-vous avec le chirurgien. Parfois, les patientes auront déjà un diagnostic, et dans ce cas, on s’adaptera à l’étape où elles en sont », détaille le Dr Vrécourt en appuyant par ailleurs sur le fait que l’objectif n’est pas de tout reconstruire, mais d’aider à mieux naviguer dans ce qui existe déjà. « On ne démonte rien. On aide simplement les patientes à organiser leurs rendez-vous, parce qu’après le mot cancer, beaucoup se sentent perdues. Et pourtant, il y a tout un enchaînement de soins, le scanner, l’IRM, la radiothérapie, la chimiothérapie… Le but, c’est de les soutenir à ce moment-là, et d’évaluer à chaque étape leurs besoins de soins de support ».

Cette écoute personnalisée sera d’ailleurs au cœur du dispositif. « Le jour du diagnostic, ce n’est pas le moment de leur parler de sophrologie, d’hypnose ou d’acupuncture. Il faut d’abord les accompagner dans l’urgence du parcours. Puis, petit à petit, évaluer leurs besoins. Cela demande une sensibilité particulière, c’est pour ça que les coordinatrices ont été formées à pouvoir répondre à ces besoins ».



Pour pouvoir proposer un accompagnement personnalisé, l’ISA s’appuiera aussi sur un réseau de psychologues, de socio-esthéticiennes ou encore d’associations existantes. « Le but n’est pas de dupliquer ce qui fonctionne déjà. Par exemple, à la Marie-Do, des ateliers de parole sont proposés une à deux fois par mois. À la Ligue contre le cancer, un atelier cuisine sert souvent de moment d’échange. On ne va pas créer un contre-atelier, mais relayer ces initiatives pour que les patientes soient informées et puissent y participer », insiste le Dr Vrécourt.



Au-delà de l’accompagnement individuel, l’ISA veut aussi devenir un lieu d’échanges entre soignants. « On va organiser des réunions sur l’organisation des soins et des soirées thématiques avec les médecins et infirmières de ville. Parler, par exemple, des complications post-opératoires ou des avancées en médecine de précision. C’est aussi le rôle d’un institut du sein », note encore la président de l’ISA qui ambitionne également que l’institut puisse permettre de renforcer la prévention et d’encourager le dépistage, le diagnostic précoce restant clef dans le traitement des cancers.



« Il existait déjà beaucoup de choses ici, il fallait juste créer le lien. Maintenant, ce lien est là », se réjouit encore le Dr Vrécourt. Et de conclure : « C’est un travail de longue haleine, mais nous y avons tous cru. Aujourd’hui, c’est une fierté de pouvoir dire qu’à Ajaccio, les femmes auront désormais accès à un accompagnement complet, humain et coordonné, sans avoir besoin de quitter l’île ».