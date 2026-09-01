France 3 Corse ViaStella fait sa rentrée entre nouveautés, grands rendez-vous politiques et essor du numérique

Nouveaux programmes, information, numérique, langue corse et grands événements : France 3 Corse ViaStella a dévoilé ce jeudi 10 septembre, dans ses locaux d’Ajaccio, les grandes lignes de sa saison 2026-2027. Une rentrée que la chaîne régionale aborde dans un contexte particulier, alors que la Corse s'apprête à vivre une séquence politique et institutionnelle particulièrement dense. « Sénatoriales, présidentielles, législatives… et réforme constitutionnelle. Pour la Corse, la séquence électorale qui s’ouvre est inédite », souligne Sylvie Acquaviva, directrice territoriale de France 3 Corse ViaStella. Au premier rang des rendez-vous attendus figure bien sûr la poursuite du processus d'autonomie, avec l'examen du texte au Sénat. « Cette saison 2026-2027 sera celle qui verra le projet d’autonomie de l’île entrer dans une phase aussi décisive qu’historique. »





L'actualité politique au premier plan



Retransmissions, décryptages, analyses et débats doivent ainsi rythmer les prochains mois sur l'ensemble des supports de la chaîne. Une priorité que confirme Pierre Simonpoli, rédacteur en chef du service information. « Face aux enjeux et aux événements à venir, la rédaction de ViaStella prendra toute sa part de manière à accompagner au mieux ceux qui nous suivent, désireux de recevoir l’information la plus fiable et indépendante possible. » Outre les débats au Sénat sur l'autonomie, la rédaction se projette déjà vers l'élection présidentielle de 2027 et les élections législatives qui devraient suivre. « Nous accompagnerons, décrypterons et analyserons tout ce qui fait l’actualité de notre île dans une multitude de formats et sur l’ensemble des canaux de diffusion », poursuit Pierre Simonpoli.





L'information demeure ainsi au cœur de l'identité de ViaStella avec trois éditions quotidiennes – en français, bilingue et en langue corse –, des magazines de décryptage, des formats longs consacrés aux sujets de société et des débats. Le Corsica Sera conserve son rôle de rendez-vous phare, mais la chaîne entend parallèlement accentuer sa présence sur le terrain. « Nos journaux s’inscrivent plus que jamais dans la proximité, au plus près des Corses et de leurs microrégions, et dans la mobilité, avec une information en temps réel », insiste Sylvie Acquaviva.





Cette volonté de faire vivre le débat se retrouvera également dans Aux armes et cætera, nouveau rendez-vous mensuel de 52 minutes animé par Caroline Ettori. Deux grands témoins y confronteront leurs points de vue sur les enjeux de la Corse, de la Méditerranée et de la démocratie. Pour son premier numéro, le 13 octobre, l'émission posera une question directement inscrite dans l'actualité institutionnelle : « Peut-on encore être contre l'autonomie de la Corse ? ». Jean-Baptiste Geronimi et l'historien Michel Vergé-Franceschi ouvriront les débats.





Une grille entre nouveautés et valeurs sûres



Côté programmes, la chaîne entend trouver un équilibre entre renouvellement et continuité. « Cette rentrée se présente sous un triple signe : celui de la nouveauté, celui des valeurs sûres de la chaîne qui continuent et enfin celui des événements », résume Jean-François Karpinski, directeur des antennes et des contenus. Parmi les programmes installés, A nostra ghjurnata, animé par Davia Bourgeois et son équipe du lundi au vendredi, fera peau neuve. Nouveau décor, studio plus resserré et sujets davantage tournés vers les préoccupations quotidiennes – éducation, travail ou encore conséquences du changement climatique – doivent renforcer la proximité avec le public.





La rentrée sera aussi marquée par l'arrivée d'Asso. Chaque semaine, Laurent Vitali partira à la rencontre d'une personne engagée dans le monde associatif. Au-delà du portrait, l'émission entend donner « un coup de pouce » à une initiative ou à un projet. L'UNSS, U Liamu Gravunincu et La Marie-Do compteront parmi les premiers invités de ce format de 13 minutes diffusé à partir du 26 septembre. Autre nouveauté, Conta mi l'ore puisera dans les images amateurs conservées par la Cinémathèque de Corse pour raconter les transformations de la société insulaire. Le premier numéro, diffusé le 27 septembre, s'intéressera notamment à l'évolution du travail de la terre et de la viticulture, des micro-parcelles du début du XXe siècle jusqu'à l'industrialisation des années 1970. La mémoire de l'île sera également explorée à travers Décors de rêve in Corsica. La série reviendra sur les lieux de tournage de trois films emblématiques, Le Jour le plus long, Liza et Les Randonneurs, pour confronter les images du cinéma aux paysages corses d'aujourd'hui.

