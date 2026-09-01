« Evviva u Capicorsu ! » : Canari accueille une journée consacrée au tissu et aux savoir-faire

Le patrimoine et les savoir-faire du Cap Corse seront à l’honneur samedi 12 septembre à Canari. L’Office de Tourisme Intercommunal du Cap Corse - Capicorsu y lance la première édition d’« Evviva u Capicorsu ! », un rendez-vous appelé à se décliner autour de journées thématiques organisées dans les villages de la microrégion.
Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi de s’intéresser au tissu, aux arts et aux savoir-faire, en associant pratiques traditionnelles et création contemporaine. La journée doit permettre au public de découvrir les matières, les techniques et le travail de celles et ceux qui perpétuent ou réinterprètent ces savoir-faire dans le Cap Corse.
Couture, tissage, teintures et mode en Corse
Plusieurs rendez-vous sont prévus au cours de la journée. Le public pourra notamment visiter le Conservatoire du Cap Corse et ses collections, découvrir des expositions et rencontrer des artisans et des créateurs.
Des ateliers de couture et de tissage ainsi que des démonstrations permettront également d’aborder plus concrètement les différentes techniques. Une partie du programme sera consacrée aux matières et aux teintures utilisées dans le travail textile.
Des conférences et des temps de discussion autour du vêtement et de la mode en Corse compléteront cette première édition.
À travers « Evviva u Capicorsu ! », l’Office de Tourisme entend mettre en valeur le patrimoine culturel du Cap Corse mais aussi les femmes et les hommes qui contribuent à la transmission et au renouvellement de ses savoir-faire.
Evviva u Capicorsu !, samedi 12 septembre 2026 à Canari. Programme complet disponible sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal du Cap Corse - Capicors u.
Pour cette première édition, les organisateurs ont choisi de s’intéresser au tissu, aux arts et aux savoir-faire, en associant pratiques traditionnelles et création contemporaine. La journée doit permettre au public de découvrir les matières, les techniques et le travail de celles et ceux qui perpétuent ou réinterprètent ces savoir-faire dans le Cap Corse.
Couture, tissage, teintures et mode en Corse
Plusieurs rendez-vous sont prévus au cours de la journée. Le public pourra notamment visiter le Conservatoire du Cap Corse et ses collections, découvrir des expositions et rencontrer des artisans et des créateurs.
Des ateliers de couture et de tissage ainsi que des démonstrations permettront également d’aborder plus concrètement les différentes techniques. Une partie du programme sera consacrée aux matières et aux teintures utilisées dans le travail textile.
Des conférences et des temps de discussion autour du vêtement et de la mode en Corse compléteront cette première édition.
À travers « Evviva u Capicorsu ! », l’Office de Tourisme entend mettre en valeur le patrimoine culturel du Cap Corse mais aussi les femmes et les hommes qui contribuent à la transmission et au renouvellement de ses savoir-faire.
Evviva u Capicorsu !, samedi 12 septembre 2026 à Canari. Programme complet disponible sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal du Cap Corse - Capicors u.
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