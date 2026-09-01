Handball N2 - Corte à Martigues ce samedi pour confirmer

L’ouverture du championnat de N2 la semaine passée a été une belle satisfaction pour les Cortenais qui ont dominé leurs adversaires en offrant un match sérieux, appliqué et avec très peu de déchet. La seule fausse note de cette rencontre fut l’expulsion de Niang à la 22e. Un carton rouge jugé excessif par le banc cortenais mais qui, finalement « était mérité, c’est ce que nous avons sur la vidéo. La faute était méchante et le carton rouge tout à fait justifié. Cette sortie aurait pu nous coûter cher pour la suite de la rencontre, mais Mabarek l’a bien suppléé au poste de pivot », a expliqué Adrien Magne, le coach cortenais.





Un coach qui se félicitait de la prestation de ses joueurs qui, « après une dizaine de minutes d’observation, ont passé la vitesse supérieure pour dominer de bout en bout cette partie. Le changement de défense et la rentrée de Mebarek nous a permis de prendre le large. On se retrouve à mener 15-10 à la 22e au moment où Niang prend son carton rouge qui rebat un peu les cartes. En revanche, j’ai eu peur d’une baisse de régime du groupe en perdant un élément fort. Au final les gars ont su se serrer les coudes et ont répondu présents tout au long de cette partie. Il faut noter également que n’avons eu qu’un seul temps faible dans ce match qui a permis à Villeneuve-Loubet de revenir à deux points. Mais ce ne fut que de courte durée puisqu’au bout de ces quatre minutes nous avons vite repris notre rythme de croisière pour passer à +6 et nous manquons deux balles d’attaque qui nous auraient permis de passer à +8. Et à ce stade nous aurions dû finir la rencontre avec dix buts d’avance, au moins. Pour autant, les gars ont fait le job. C’est une première victoire après une belle préparation. Le groupe réagit bien avec une forte envie de gagner, c’est très bien », a détaillé Adrien Magne.





Ce samedi c’est à Martigues que se rendront les Cortenais pour y affronter la grosse cylindrée de ce championnat. Martigues descend de Nationale 1 et aura l’envie de remonter dès cette année. C’est une équipe solide qui a perdu son premier match à Antibes qui a sorti un match époustouflant pour se débarrasser de son adversaire.

« Nous savons ce que nous avons à faire pour nous imposer dans cette partie. Si on faillit sur ce qui est simple à mettre en place, à savoir l’envie de gagner, faire reculer l’adversaire avoir envie de les manger. Si nous sommes dans cette mentalité, si nous sommes dans l’état d’esprit de guerrier, nous gagnerons. S’il nous manque 1% de volonté, nous ne nous imposerons pas. Il faut être prêt à nous mettre dans le rouge pour prendre des points à Martigues », a martelé Adrien Magne.



Le groupe retenu par le coach cortenais sera le même que la semaine dernière avec toutefois la rentrée de Jean-Jo Pinelli. « Hmidi soufre d’une cheville et nous ne voulons pas prendre de risque ».

Le groupe sera donc le suivant : Balint, Hmidi, Gimenez, Aillaud, Mebarek, Nagy, Pannequin-Poggioli, Niang, Saura, Achalme, Chamekh, Alfieri, Dimitrov, Gex et Pinelli.

