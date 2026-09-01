Ventiseri : le tireur présumé placé en détention provisoire après la blessure par balle d’un adolescent

L’enquête sur la blessure par balle d’un adolescent, mardi vers 4 heures du matin à Ventiseri, a connu de nouveaux développements. Deux personnes - une majeure, l'autre mineure - dont les investigations ont permis de déterminer l’implication ont été déférées au parquet de Bastia, a indiqué le procureur de la République, Jean-Philippe Navarre.

Une information judiciaire a été ouverte des chefs de "tentative de meurtre, de modification de la scène d’un crime et d’infractions à la législation sur les armes." Les deux personnes ont été mises en examen. Le tireur présumé, majeur, a été placé en détention provisoire.





La piste d’un tir accidentel toujours évoquée

Les circonstances dans lesquelles l’adolescent a été atteint restent toutefois à établir. Dès les premières constatations, la possibilité d'un tir accidentel avait été envisagée, sans pouvoir être confirmée. C’est également la version avancée désormais par les deux personnes mises en examen.

Le parquet souligne que leurs déclarations doivent être confrontées aux éléments recueillis au cours de l’enquête et que « les circonstances exactes du tir » restent à déterminer par la poursuite des investigations.

L’enquête avait initialement été ouverte des chefs de "tentative de meurtre et de détention prohibée d’une arme de poing" et confiée à la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia.





Le pronostic vital de l’adolescent reste réservé

L’état de santé de la victime demeure préoccupant. Selon les dernières précisions communiquées par le procureur de la République de Bastia, son pronostic vital reste réservé.

L’information judiciaire doit désormais permettre de préciser le déroulement des faits, le rôle respectif des personnes mises en examen et de déterminer si la thèse du tir accidentel avancée par celles-ci est compatible avec les constatations réalisées et les autres éléments de l’enquête.