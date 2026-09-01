A màghjina - L’Inzecca sott’à l’infinitu
Aux abords du défilé de l’Inzecca, la nuit dévoile toute la profondeur du ciel insulaire. Dans la constellation du Sagittaire, la Voie lactée déploie une région particulièrement dense, peuplée de milliards d’étoiles, de nébuleuses et de vastes nuages de gaz traversés de poussières cosmiques. Au-dessus des reliefs plongés dans l’obscurité, le paysage terrestre semble se prolonger dans un univers en perpétuelle effervescence.
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