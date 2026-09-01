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A màghjina - L’Inzecca sott’à l’infinitu


le Vendredi 11 Septembre 2026 à 07:20

Aux abords du défilé de l’Inzecca, la nuit dévoile toute la profondeur du ciel insulaire. Dans la constellation du Sagittaire, la Voie lactée déploie une région particulièrement dense, peuplée de milliards d’étoiles, de nébuleuses et de vastes nuages de gaz traversés de poussières cosmiques. Au-dessus des reliefs plongés dans l’obscurité, le paysage terrestre semble se prolonger dans un univers en perpétuelle effervescence.
Si, comme Alexandre Germani auquel nous devons ces explications, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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