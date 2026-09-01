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U tempu in Corsica


le Vendredi 11 Septembre 2026 à 07:12

Le ciel est voilé. L'après-midi quelques nuages se développent sur le nord de la l'île où ils peuvent donner une averse. Le vent ventile modérément la Balagne et l'Extrême-Sud avec des pointes à 40-50 km/h. Les températures restent stables autour de 30 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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