U tempu in Corsica
Le ciel est voilé. L'après-midi quelques nuages se développent sur le nord de la l'île où ils peuvent donner une averse. Le vent ventile modérément la Balagne et l'Extrême-Sud avec des pointes à 40-50 km/h. Les températures restent stables autour de 30 degrés.
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