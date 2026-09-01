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Ajaccio : Un cabanon détruit par un incendie, une personne légèrement blessée


MP le Vendredi 11 Septembre 2026 à 10:51

Un incendie s’est déclaré ce vendredi matin dans un cabanon situé au sein d’un lotissement, route d’Alata à Ajaccio. Malgré une propagation des flammes à l’habitation voisine et à la végétation, les sapeurs-pompiers sont parvenus à préserver la maison. Une personne a été légèrement blessée.



Ajaccio : Un cabanon détruit par un incendie, une personne légèrement blessée
Un incendie s’est déclaré dans un cabanon privatif ce vendredi, peu après 9 heures, dans un lotissement situé à proximité de la Casarella, route d’Alata à Ajaccio.
 
Si le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) indique que les flammes se sont légèrement propagées à l’habitation située à proximité ainsi qu’à la végétation, il précise que grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, la maison a toutefois pu être préservée. L’incendie était totalement éteint à 10h15, ajoute encore le SIS 2A. 
 
Une personne a par ailleurs été légèrement blessée et prise en charge par les secours, alors qu’une famille a été évacuée le temps de l’intervention.  Aucun relogement n’est toutefois nécessaire.
 
Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention avec deux fourgons, un véhicule de secours à victime, un véhicule de commandement ainsi que des moyens de lutte contre les feux de forêt.




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